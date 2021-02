Pomlad na naše programe prinaša pestro televizijsko ponudbo

Pomlad bo v znamenju romantičnega razpleta zaključne sezone serije Najini mostovi . Dolgo smo jih čakali – naše junake, odgovore na vprašanja in razvozlanje skrivnosti. Kdo od glavnih junakov se bo opogumil in priznal ljubezen, kdo bo Baronom pokazal vrata in kakšna družinska skrivnost še tli pod mostovi slikovite Vipave? Pomlad bo pokazala prave barve naših junakov in razkrila še zadnje skrivnosti priljubljenih likov.

Na VOYO nas čaka bogata in raznolika paleta originalnih serij, žanrskih filmov, arhivov oddaj, dokumentarcev, resničnostnih šovov ter neskončno risank za najmlajše. Po originalni seriji Vse punce mojga brata , v kateri Domen in Vid Valič iščeta pravo dozo bratskega razumevanja in ljubezni, nas spomladi čaka še nova originalna serija Têlenovela. Vrhunska igralska zasedba bo skrbela za situacijsko komiko, dinamične preobrate in številne zaplete. Zapletali in odpletali se bodo Bojan Emeršič, Branko Šturbej, Nina Ivanič, Ivo Ban, Gregor Gruden, Nejc Cijan Garlatti, Vida Cvar, Andrei Lenart, Gaja Filač, Vesna Pernarčič, Jure Henigman, Ula Furlan, Miha Likar, Dejan Krupič, Boštjan Tadel, Brane Završan, Aljaž Jovanović in Iva Krajnc Bagola.

Pestro bo tudi v najbolj znani televizijski kuhinji MasterChef Slovenija . Po lanski sezoni, ko je gledanost podrla vse rekorde, se na oder, ki so ga že zelo vajeni, vračajo naši sodniki. Tudi letos so uigrani ter pripravljeni na vse izzive in zabavo: Luka Jezeršek , Karim Merdjadi in Bine Volčič bodo s svojimi občutljivimi brbončicami ocenjevali krožnike sedme sezone MasterChef Slovenija . Prihaja ena najbolj prijateljskih in kolegialnih sezon, kar smo jih videli do zdaj.

Pomlad je čas za ljubezen in nismo pozabili na vsa romantična srca. Prihaja namreč eden najuspešnejših ameriških resničnostnih šovov, Sanjski moški . Ne smemo vam še izdati, kdo je slovenski sanjski moški, ki bo privlačil poglede vseh tekmovalk, pa tudi tistih z daljincem v roki, lahko pa vam povemo, da je "cel paket": pameten, uspešen, športno izklesan, lep ... Oh, še bi lahko naštevali. A uspešen, lep in simpatičen ni samo Sanjski moški – tudi voditelj oddaje Peter Poles ni od muh!

Na POP TV se bomo še ves februar držali priljubljene programske sheme. Med gledalci časi "švercanja" očitno še niso pozabljeni – več kot očitno Slovenci še kako dobro poznajo pasti in prednosti bivanja v "hotelu mama". Ob spoznavanju nekaterih mam sicer ugotovimo, da ni ločnice med dobrim in slabim. Obstaja samo ločnica med slabim in grozno slabim. Zato ob 20.00 ostaja Šverc komerc, ob 20.45 pa Ugodno oddam sina.

Za sobotne in nedeljske večere smo vam pripravili nabor odličnih filmov. Februarske nedelje so namenjene Ashtonu Kutcherju . Prav bi bilo, da bi bile marčevske namenjene vsaj Demi Moore, če ne že Mili Kunis, a marca imamo s svojimi gledalci druge načrte. Razveselili jih bomo z novimi sezonami priljubljenih serij in oddaj. Na POP TV bodo znova kuhali Mali šefi Slovenije . Nadobudni gurmani bodo pred naklonjenimi očmi žirantov Mojce, Uroša in Jorga ustvarjali prave mojstrovine, Sašo pa bo končno priznal, da ne zna skuhati niti hrenovk.

Lani ta čas smo mnogi deskali po internetu in iskali letalske karte za počitnice ter vstopnice za koncerte in športne dogodke. No, če se trenutno športnih tekem ne smemo udeležiti, pa imamo veselo novico – prav vse boste lahko spremljali v prenosih na Kanalu A . Že februarja nas čaka obilica športnih dogodkov. Začnemo 4. februarja s prenosom ženskih kvalifikacij za Eurobasket, ko se bodo pod koši borile tudi Slovenke. 16. februarja se po zimskem premoru vrača Liga prvakov UEFA in v istem tednu, 18. in 20. februarja , bodo naši košarkarji v kvalifikacijah le še potrjevali že prislužen nastop na Eurobasketu.

Vrača se tudi najprijaznejša in najbolj srčna oddaja Delovna akcija . Aktualna situacija je v stisko spravila ogromno ljudi in težko bo izbrati družino, ki je res najbolj potrebna pomoči naših zlatih mojstrov. Ana in njeni pridni mojstri že komaj čakajo, da pomagajo, spremenijo življenja na bolje in izbranim družinam vrnejo vero v lepši jutri.

Vonj bencina se s karavano motoGP vrača na televizijske zaslone 28. marca, in sicer z nočno dirko v Katarju. Neposredni prenosi prostih treningov in dirk bodo tudi tokrat na voljo na VOYO, ker si boste lahko ogledali treninge in kvalifikacije.

Čeprav je februar najkrajši mesec, je letos povsem simetričen in ima vse dneve po štiri, tako da so pred nami štiri sobote, ko nas bo razvajal Daniel Craig. Franšiza o agentu 007 Jamesu Bondu se nadaljuje s filmi Casino Royale, 007 – Kvantum sočutja (Quantum of Solace), Skyfall in Spectre. Za filmofile smo pripravili tudi dve premieri: v petek, 12. februarja, bo z vami Josh Duhamel v filmu Izgubljena pot (Lost in the Sun), na zadnji februarski dan pa Danzel Washington vPravičniku (Equalizer).

Ne pozabimo, da ekipa oddajeSvet z voditeljemaNušo Lesar in Gregorjem Trebušakom vsak delovnik ob 18. uri s prvimi novicami dneva zasleduje svoje poslanstvo v iskanju inspiracij, dobrih zgodb in odgovorov na aktualna vprašanja.

KINO, BRIO, OTO

KINO, BRIO in OTO imajo v rokavu nekaj televizijskih poslastic, pester program pa čaka vse tudi med zimskimi počitnicami – če so to sploh še počitnice ... Pester filmski program na KINO se 7. februarja začne s premiero filma Prihod (Arrival). BRIO, ki se je zdaj že usidral v srca gledalcev s serijami na mah, bo ponudil novo sezono serije Zakon in red (Law&Order). Najmlajši pa bodo na programu OTO spremljali premierno sezono Dojenčki in čarobne solzice ter domačo originalno serijoDomače živalice.