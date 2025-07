'Ponosen sem, da sem prvi Slovenec, ki je vstopil v največji šov na svetu'

Boris Vidović je navdušil ustvarjalce resničnostnega šova Otok ljubezni . Ljubljančan, ki se je najprej prijavil za sodelovanje v ameriški različici, nato pa odstopil od prijave, je na povabilo britanske ekipe vstopil v 12. epizodo sezone 2025, s svojo navihanostjo in direktnostjo pa očaral sotekmovalce in gledalce.

"To je bila čisto nerealna izkušnja! Res sem ponosen, da sem kot prvi Slovenec stopil v največji resničnostni šov na svetu. Občutek ob vstopu? Čista pozitivna trema – tisti moment, ko veš, da stopaš v nekaj res velikega in da bo to nekaj, kar si boš zapomnil za celo življenje. V tistem trenutku sem vedel, da se piše zgodovina," nam je svoje občutke ob vstopu v šov zaupal Ljubljančan, ki se je že vrnil v domovino, sedaj pa končno zadihal in začel dojemati, kaj se mu je pravzaprav zgodilo.

Na vprašanje, zakaj se je odločil za sodelovanje v šovu, kjer mladi iščejo ljubezen, in kako je prišlo do sodelovanja, nam je odgovoril: "Odločil sem se za šov, ker je to največji resničnostni šov na svetu in zakaj pa ne – sem samski. Pred časom me je kontaktirala ameriška ekipa za Otok ljubezni ZDA, a sem potem odstopil. Nekaj mesecev kasneje so me našli Angleži na družbenih omrežjih in takrat sem si rekel, da je to znak, da moram iti noter."

Čeprav so bili domači nad njegovim sodelovanjem v šovu presenečeni, so ga pri odločitvi ves čas podpirali, po njegovi vrnitvi domov pa so navdušeni in ponosni nanj, pove 28-letnik.