Ponovno prestavili razglasitev nominirancev za oskarje

Razglasitev nominirancev za letošnje oskarje, ki so jo zaradi požarov v Los Angelesu zamaknili za dva dneva, je ameriška filmska akademija znova prestavila. Letošnja imena, ki se bodo potegovala za nagrade, bodo razkrili 23. januarja, razglasitev pa bo potekala prek spleta, so sporočili iz akademije.

Še vedno čakamo na razglasitev nominirancev za letošnje oskraje, ki je bila zaradi požarov, ki trenutno divjajo po Los Angelesu, enkrat že prestavljena. Zdaj so jo ponovno zamaknili. "Vsi smo prizadeti zaradi posledic požarov in izgub, ki so jih doživeli mnogi v naši skupnosti," sta povedala izvršni direktor akademije Bill Kramer in predsednica Janet Yang. "Akademija je bila vedno povezovalna sila v filmski industriji in zavezani smo, da bomo skupaj pri soočanju s težavami," sta dodala.

Razglasitev nominirancev za oskarje je spet prestavljena. FOTO: Profimedia icon-expand

Imena oskarjevskih finalistov tako ne bodo razglasili v živo, temveč bo šlo za spletni dogodek. Razkrili jih bodo na virtualnem dogodku 23. januarja, kosila nominirancev kot praznovanja vseh tistih, ki se potegujejo za kipce, pa tokrat ne bo, so še sporočili iz akademije.

Obsežni požari so uničili celotne skupnosti okrog Los Angelesa, drugega največjega mesta v ZDA, pri čemer je umrlo najmanj 24 ljudi. Uničene so številne zgradbe, sedem dni po izbruhu požarov pa je še vedno razseljenih 92.000 ljudi. Med tistimi, ki so v požarih izgubili svoje domove, so tudi nekateri zvezdniki, med njimi Anthony Hopkins, Mel Gibson in Billy Crystal. Televizijska in filmska produkcija je ustavljena.

Požari v Los Angelesu FOTO: AP icon-expand

Hollywoodski studii in ponudniki pretočnih storitev so napovedali visoke donacije (več milijonov dolarjev) v odziv na nujne primere in prizadevanja za obnovo. Po poročanju tujih medijev, v industriji zdaj tuhtajo, kako bodo preživeli svojo pravkar začeto sezono podeljevanja nagrad, v kateri se zvrstijo številne premiere, gala dogodki in slovesne podelitve. Poznavalci Hollywooda so previdni, da ne bi bili videti gluhi za trpljenje mesta, kjer domuje več sto tisoč ljudi, ki delajo v televizijski in filmski industriji ali so povezani z njo.

Igralka Jean Smart je zagovarjala, da bi ukinili celotno sezono, ter pozvala televizijske mreže, naj namesto tega prihodke, ki bi jih zbrali, podarijo žrtvam požarov in gasilcem. A akademija je v ponedeljek namignila, da se bo finale podeljevanja nagrad zgodil z oskarji 2. marca v gledališču Dolby.