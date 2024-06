POP poletje: športni vrhunci in dobri filmi

Poletni meseci bodo tudi na našo televizijo in spletne strani prinesli veliko zanimivih športnih in filmskih vsebin. Za nami je odbojkarska liga narodov, ki smo jo neposredno iz polnih Stožic prenašali tudi na Kanalu A, tekme slovenske reprezentance si je prek zaslonov ogledalo 31 odstotkov ljudi.*

Del ekipe športnega uredništva poroča z atraktivnega evropskega nogometnega prvenstva, drugi pa se pripravljajo na ostale poletne športne vrhunce. V Nemčiji so se te dni z nogometaši in navijači družili novinarji Jan Lukač, Božidar Bulat in Tanja Volmut. "Evforija je nepopisna, nemška mesta dihajo za nogomet, ljudje prihajajo od blizu in daleč. Nekateri za to žrtvujejo dopust, najemajo celo posojila. Prihajajo vse generacije, cele družine. Čeprav smo majhen narod, smo glasni, smo povezani in smo navijači v pravem pomenu besede. Te dni je tukaj lepo biti Slovenec," opisujeta Božidar Bulat in Tanja Volmut, ki sta evforijo z ulic, napetost z zelenic in ekskluzivne pogovore pripravljala za oddajo 24UR.

Matic Flajšman se pripravlja na Tour de France in olimpijske igre. FOTO: 24ur.com icon-expand

"Tudi spletni novinarji delajo na visokih obratih. Tam imamo Jakoba Batiča, Milana Doknića in Tino Hacler, ki spremljajo vsako podrobnost nogometne vročice. Tudi sicer to poletje res lahko računate na veliko športne vsebine na naši spletni strani," pravi odgovorni urednik 24ur.com, Jure Tepina. Novinar Matic Flajšman je v nizkem štartu, da se priključi karavani najboljših kolesarjev na svetu in od blizu pospremi najbolj prestižno kolesarsko dirko Tour de France, v Parizu pa bosta olimpijske igre poleg Matica spremljala še spletna novinarka Nina Mihalič in vsestranska športna televizijka Sanja Modrić. "Vrhunec letošnjega športnega poletja bodo vsekakor olimpijske igre, kjer bo Slovenija imela zares številčno zasebno. Kar tri ekipe v skupinskih športih, kar se doslej še ni zgodilo, ob tem upamo, da se jim pridružijo še košarkarji. Tudi zame osebno bo to izpolnitev velike dolgoletne želje, da bom tako ali drugače del največjega športnega praznika na svetu," je povedala. Ne pozabite pa seveda na karavano MotoGP, kjer se bo vse poletje in tja do pozne jeseni odvijal boj za naslov prvaka. Prenosi in aktualne novice vas bodo čakale na Kanalu A in VOYO ter v športnem delu informativnih vsebin na POP TV.

Vsestranska športna televizijka Sanja Modrić. FOTO: POP TV icon-expand

Čaka nas tudi pestro filmsko poletje V nedeljo, 4. avgusta, ob 20.00 na POP TV ne zamudite filma Kralj Richard (King Richard). Film se je zapisal v srca ljubiteljev tenisa ter tudi vseh tistih, ki tenisa ne spremljajo. Zgodba o sestrah Sereni in Venus Williams je posneta po resnični zgodbi in govori o tem, kako je bil njun oče (igra ga Will Smith) oborožen z jasno vizijo in 78 strani dolgim planom, kako bo svoji hčerki zapisal v teniško zgodovino. Tej avgustovski premieri lahko dodamo še dobro popotnico POP filmov z vrhunsko igralsko zasedbo: Ljubezen, poroke in druge polomije (Love, Weddings & Other Disasters) z Diane Keaton in Jeremyjem Ironsom v nedeljo, 7. julija, ob 20.00, makedonsko uspešnico Najsrečnejši človek na svetu (Najsrekjniot chovek na svetot) v petek, 19. julija, ob 23.00 ter srbski film Oče (Otac), ki si ga boste lahko ogledali v petek, 2. avgusta, ob 23.50.

V nedeljo, 4. avgusta, ob 20.00 na POP TV ne zamudite filma Kralj Richard (King Richard). FOTO: POP TV icon-expand

Premiera štajerske komedije in nova doza romantične serije na VOYO Po gorenjskih gavnarjih, ki so nas zabavali v zdaj že kultnem slovenskem filmu Pr' Hostar, bodo sedaj na svoj račun prišli še Štajerci. Na VOYO nas bo v nasmejano poletje pospremila poharska komedija Je kir ke riku?, ki prikazuje idilično vasico in zabavne pripetljaje, ki se lahko dogodijo le pravim Pohorcem. V glavni vlogi nastopa Uroš Steklasa kot Gašper, Ljubljančan, ki spremlja svoje dekle Ano na obisk k njeni družini. Ker Gašper pooseblja vse, kar se Pohorcem upira, se ga sklenejo čim prej znebiti. Kako? Izvemo 21. julija na VOYO. Ljubitelje romantičnih serij pa bo zagotovo navdušila novica, da na VOYO to poletje prihaja tudi druga sezona italijanske serije Vijolična kot morje. Prva sezona je zabeležila odlično gledanost in se hitro usidrala v srca uporabnikov ter uporabnic VOYO, v drugi sezoni pa se simpatična Can Yaman in Francesca Chillemi vračata z novimi primeri in neustavljivo kemijo.

Na VOYO nas bo v nasmejano poletje pospremila poharska komedija Je kir ke riku? FOTO: POP TV icon-expand