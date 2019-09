POP Promenada: sprehod skozi razgibano televizijsko in spletno jesen

Vodilna medijska hiša PRO PLUS svojo prisotnost v slovenskem prostoru ohranja že skoraj 25 let. Tradicionalno je prvi četrtek v septembru posvetila enemu najbolj pričakovanih družabnih dogodkov jeseni – POP Promenadi.

V digitalno scenografijo odeti Železniški muzej je tudi letošnje leto gostil prestižni dogodek, katerega rdeča nit je bila spletna ponudba Pro Plusa.

Dvajset let mineva od prvega klika na spletno strani 24ur.com in deset let od začetka videoteke na zahtevo VOYO. Danes, ko je medijskih kanalov vse več, te prelomnice dokazujejo, da je medijska hiša Pro Plus že takrat ustvarjala trende in vselej bila korak pred drugimi. Spletno ponudbo dopolnjuje še sedem tematskih portalov: Bibaleze.si, Zadovoljna.si, Moškisvet.com, Vizita.si, Cekin.si, Okusno.je in Dominvrt.si.

Pavel Vrabec, generalni direktor medijske hiše Pro Plusje ob dogodku izpostavil obe častitljivi obletnici in dodal, da ob pogledu v prihodnost vidi izzive pa tudi nove priložnosti: ''Že vrsto let smo na vrhu, svoj zvedavi pionirski duh pa gojimo še danes. POP TV ostaja zanesljiv prijatelj slovenskega gledalca, s preverjenimi novicami in vir sproščene zabave. Z osvajanjem digitalnih prostranstev in ustvarjanjem novih stičnih točk pa se naš odnos z gledalci, bralci in uporabniki vse bolj krepi.''