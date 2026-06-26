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POP TV odpira vrata novi generaciji scenaristov

Ljubljana, 26. 06. 2026 17.19 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek E.M.
1920x1080 POP Akademija

Imate v glavi like, zaplete, dialoge ali zgodbe, ki bi lahko postale televizijska serija? POP TV odpira vrata novi generaciji scenaristov. S programom POP Akademija: Pisanje serij iščemo ljudi z občutkom za zgodbo – ne glede na to, ali že imate scenaristične izkušnje ali pa ste šele na začetku svoje ustvarjalne poti. V sklopu Akademije boste spoznali, kako nastajajo televizijske serije, program pa bo potekal pod mentorstvom izkušene scenaristke Ive Ilakovac, ki je sodelovala pri številnih uspešnih televizijskih projektih v regiji.

Prijavi se v POP Akademijo in postani del nove generacije piscev serij!

Pridružite se novi generaciji scenaristov televizijskih serij. POP TV išče novo generacijo piscev za televizijske serije. Če imate občutek za zgodbo, znate ustvarjati konflikte, like in napetost ter vas zanima, kako na papirju nastanejo televizijske serije, je to priložnost, da se preizkusite v profesionalnem scenarističnem okolju.

Skrito v raju
Skrito v raju
FOTO: PRO PLUS

POP TV odpira redko priložnost za mentoriran vstop v profesionalni svet pisanja TV-serij, s poudarkom na dnevni seriji. Najuspešnejši bodo imeli možnost nadaljnjega sodelovanja pri razvoju igranih projektov POP TV. POP Akademija: Pisanje serij bo potekala pod mentorstvom Ive Ilakovac, ene vodilnih scenaristk dnevnih serij v regiji in mentorice številnim uspešnim scenaristom.

Udeleženci bodo v sklopu Akademije osvojili ABC dnevne serije: postavljanje likov, linij, kako se napiše biblija serije, kaj je scenosled, kako se pišejo dialogi itd. Program bo temeljil na praktičnem delu, skupinskem ustvarjanju in reševanju realnih scenarističnih izzivov. Udeleženci se bodo naučili specifičnih vlog znotraj ekipe in tega, kako čim bolje prispevati k zgodbi, ter spoznali, kako peljati kreativnost znotraj produkcijskih okvirjev.

POP Akademija: Pisanje serij je intenzivni izobraževalni program, namenjen odkrivanju in razvoju novih scenarističnih talentov za delo na televizijskih serijah, s poudarkom na dnevnih serijah. Namenjen je tako obstoječim scenaristom in avtorjem kot tudi tistim v razvoju, ki želijo nadgraditi svoje znanje scenaristike pod mentorstvom izkušenih ustvarjalcev.

Prijave na POP Akademija: Pisanje serij so odprte do 15. julija 2026. Število mest je omejeno.

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