POP TV po sedmih letih dobil novo podobo

Po sedmih letih POP TV predstavlja novo pesem in novo grafično podobo. Za simpatično ljubezensko balado, s katero POP TV nagovarja tudi svoje gledalce, je tokrat poskrbela Klara Jazbec, ki je posnela pesem Vse se lahko zgodi.

POP TV. Sreča. Trenutki. Občutki. POP TV je po sedmih letih posodobil svojo grafično in zvočno podobo. Tako bo dodatno podkrepil indentiteto vodilne medijske blagovne znamke v Sloveniji, ki se uspešno prilagaja svetu večzaslonskosti in pametnih tehnologij. Ob tem pa ostaja zvest prijatelj slovenskega gledalca in mu obljublja srečo, trenutke, občutke.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

POP TV je v slovenskem medijskem prostoru prisoten že skoraj 25 let in ima kot vodilni slovenski televizijski program pomembno vlogo. Njegova grafična in zvočna podoba sta odraz njegove osebnosti in vsebin, ki jih ponuja svojemu gledalcu. Pri prenovi smo sledili trendom in se osredotočili na jasno vizualno identiteto in na vizualne elemente, ki to podpirajo na vseh platformah.

POP TV to jesen predstavlja novo grafično in zvočno podobo. FOTO: POP TV

Ohranili smo prepoznavnost logotipa POP TV, v duhu časa pa smo ga očistili senc in teže, prepoznavni rdeči barvi smo dodali kombinacijo bele in sive, ki še poudarita njeno živost in karakter. Tudi nov element zastavica, ki smo jo oblikovali za komuniciranje terminov, izhaja iz praznega prostora črke P (POP TV). Rešitev je moderen in uravnotežen videz. Jasen, preprost in izstopajoč, tako skozi televizijske kot spletne elemente.