Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Pop TV praznuje 30 let: obujali smo spomine

Ljubljana, 09. 09. 2025 19.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Svet
Komentarji
19

Letos je za našo medijsko hišo sila pomembno leto, obeležujemo namreč trideset let. Praznujemo seveda tudi vsi, ki smo v teh letih skupaj ustvarjali, se kalili, učili in gradili – vsak na svoj način.

30 let pop tv spomini
Naslednji članek

Nov film Leonarda DiCapria je stal približno 150 milijonov evrov

Naslednji članek

Več kot 1500 predstavnikov filmske industrije za bojkot izraelskih filmov

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
09. 09. 2025 20.46
+1
Na začetku ste še bili super, ker ste se borili za svoj prostor v slovrnski medijski sceni, sedaj ste žal le na strani politike, ki vam da dodaten denar. Golob vas kar lepo zalaga.
ODGOVORI
1 0
tron3
09. 09. 2025 20.46
+3
Le obujajte spomine, to Vam bo še edino ostalo, kajti prihodnosti nimate!!!
ODGOVORI
3 0
EU Dig. Cenzura
09. 09. 2025 20.43
+2
manipulatorji ze 30 let, perejo mozeg ljudem in usmerjajo narod po navodilih vlade!
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
09. 09. 2025 20.34
+4
Portal pa vedno slabši..samo še novice iz hrvatije in trači iz družbenih omrežij
ODGOVORI
4 0
galeon
09. 09. 2025 20.22
+7
In v teh letih ste s cenzuro prišli že na polovico. Vam nasprotujoča mnenja pa so izbrisana. BRAVO.
ODGOVORI
8 1
asdfghjklč
09. 09. 2025 20.31
+2
Je rekel rusofil ... pojdi na rtv, tam so tvoji, vse tvoje komentarje bodo pustili objavljene.
ODGOVORI
3 1
Hitri Zigi 78
09. 09. 2025 20.38
+3
Ali pa onemogočeno komentiranje na perečih temah
ODGOVORI
3 0
BelgradeBoy
09. 09. 2025 20.13
+5
Ko bi se še vsaj naučili slovenske slovnice. Take napake v spreganjih in sklanjanjih kot jih pa vi delate je pa enostavno sramotno
ODGOVORI
5 0
Mclaren
09. 09. 2025 20.13
-6
Nekam veliko desnuharjev tule kruli.
ODGOVORI
0 6
elektroncek
09. 09. 2025 19.55
+3
zacel sd je ok ...ampak kam ste pa prpelal to hiso je pa obupno in sramotno ... navadno politicno trobilo ste..verodostojnost vam je padla na cisto nulo ... pristranski ... nameato da bi bili za obvescanje ste podaljsek politicne roke
ODGOVORI
5 2
Hitri Zigi 78
09. 09. 2025 20.35
+1
Prodanci in prevaranti
ODGOVORI
1 0
Endless
09. 09. 2025 19.54
Tisti dan je močno snežilo
ODGOVORI
0 0
Tho mp son
09. 09. 2025 19.52
+7
Na začetku ste bili zelo dobrodošla drugačna stran , danes pa Populizem z veliko in skrajno levičarska usmeritev , celo hujša od nekdanje ZKS .
ODGOVORI
9 2
Levi so barabe
09. 09. 2025 19.47
+10
Češki lastnik naj vas prestavi na češko. Upam da nekega dne zaprete vrata. Ste tudi glavni krivec za nesposobne vlade s krojenjem javnega mnenja
ODGOVORI
12 2
Hitri Zigi 78
09. 09. 2025 19.32
+11
Super 30 let laži.
ODGOVORI
12 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215