Pop TV praznuje 30 let: obujali smo spomine

Policist reče prodajalcu: "Mislil sem, da so CD plošče popolnoma zamenjale gramofonske plošče, tamle pa vidim štiri. Kar vse štiri bom vzel!" "Ste vi policist?" "Ja. Kako pa veste?" "Veste, to je električni štedilnik ne pa gramofonske plošče!"