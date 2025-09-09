Film/TV
Pop TV praznuje 30 let: obujali smo spomine
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
19
Letos je za našo medijsko hišo sila pomembno leto, obeležujemo namreč trideset let. Praznujemo seveda tudi vsi, ki smo v teh letih skupaj ustvarjali, se kalili, učili in gradili – vsak na svoj način.
Naslednji članek
Nov film Leonarda DiCapria je stal približno 150 milijonov evrov
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.