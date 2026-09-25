POP TV snema novo originalno serijo

"Pripravljamo nekaj, česar pri nas še nismo videli. Nekateri prizori so za nas igralce in celotno ekipo precejšen izziv, ampak prav zaradi tega je občutek, da nastaja nekaj posebnega, še toliko večji. Verjamem, da bo serija gledalce presenetila in jim zlezla pod kožo," je zaupal glavni igralec Matej Zemljič .

Ob njem bo v glavni vlogi zaigrala Julita Kropec, ki jo ljubitelji gledališča poznajo predvsem z odrov Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL). Igralka je nastopila v številnih predstavah, zdaj pa jo čaka nov izziv – obsežen televizijski projekt, ki bo od nje zahteval povsem drugačen način ustvarjanja. Julita ne skriva navdušenja in pravi, da se zelo veseli koraka v novo življenjsko poglavje. "Snemati tako obsežen format je pravo veselje, hkrati pa je dolžina projekta velik izziv, ki me včasih navda z rahlim strahom. Še dobro, da mi ob strani stoji Matej, ki vedno ve, kaj mi v dani situaciji reči, da se znova pomaknem nazaj k veselju in radovednosti," je zaupala Julita.

Po besedah igralcev se je ekipa odlično ujela, na setu pa naj bi bilo veliko energije, dobre volje in medsebojne podpore. Ob Mateju in Juliti bodo v seriji igrali še igralka in voditeljica Tara Zupančič in igralec Mestnega gledališča ljubljanskega Matevž Sluga ter številni drugi, ki nestrpno čakajo, da bo serija ugledala luč sveta.

Kaj natančno se bo odvijalo v novi seriji, kdo vse bo v seriji še igral in predvsem, kakšen bo naslov serije, za zdaj ostaja skrivnost – gledalci bodo morali še malo potrpeti.