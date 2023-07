'Popolna je, kot da bi jo sam bog poslal'

Po prvi zabavi v sezoni je napočil čas, da kmetje končno spoznajo svoje 'zlate punce', in sicer na zmenku na slepo, vsi drugi kandidati in tekmovalke nove sezone hrvaškega šova Ljubezen na vasi pa so jih med zmenki opazovali in poslušali njihove pogovore.

Zmenki na slepo z 'zlatimi dekleti' so potekali za mizo in ob pregradi, zato kandidati svojih izbrank niso videli, le slišali. Prvi je bil na vrsti Milko, ki ga je za pregrado čakala Blanka. "Uporabljaš šminko? Parfum? Kakšna je tvoja številka noge?" Milko je nanjo krenil neusmiljeno, poln vprašanj, drugi kandidati pa so se temu smešnemu zmenku od srca nasmejali. Blanka mu je uspešno kontrirala, kar je bilo Milku še posebej všeč.

icon-expand Milko je imel pripravljenih kar nekaj konkretnih vprašanj. FOTO: POP TV

Naslednji je na vroči stol sedel Hrvoje. Na drugi strani ga je čakala Suzana iz Bjelovarja. Kmetu je bilo všeč, da Suzani življenje na vasi ni tuje, presenetilo pa ga je, da se ukvarja z manekenstvom. "Kaj si delal sinoči? Slišala sem, da si bil nemiren," ga je zbodla Suzana in ga spomnila na noč, ko je kar nekaj časa preživel v sobi Dragane. Želel se je izvleči iz godlje in rekel, da sta se samo družila.

icon-expand 'Kaj si delal ponoči?' FOTO: POP TV

Siniša je pogovor s svojim zlatim dekletom Željkico začel z vprašanjem: "Si bila kdaj v cerkvi? Evo, tukaj je pregrada, zdaj se mi lahko izpoveš." In Željkica je na to odgovorila, da je brez greha. Ko se je spraševanje med kandidatoma končalo, je Siniša dejal, da je dama malce agresivna, Željkica pa je njega označila za malo zmedenega.

icon-expand Spovednica ali zmenek na slepo? FOTO: POP TV

Sledila sta najmlajši kmet, Ivan, in njegovo zlato dekle Dona. Oba sta bila tako živčna, da nista vedela, kaj bi eden drugega vprašala. Ivana je presenetilo dejstvo, da ima Dona 13-letno hčerko, ona pa je priznala, da si z njim želi pogovarjati iz oči v oči, ne preko pregrade. "Njen glas je prekrasen, iz duše. Mislim, da je ona tista prava. Intuicija mi pravi, da se bom zaljubil v trenutku." Ko je Dona Ivanu odstranila prevezo za oči in jo je videl, je rekel: "Popolna je, kot bi jo sam bog poslal."

icon-expand Zaljubljeni Ivan FOTO: POP TV

Zvonko je bil pripravljen na pogovor z Brankico. "Njegov glas je prekrasen, zelo seksi," je takoj rekla. Zvonku pa je bilo všeč, da njegovo zlato dekle rado planinari. "Z njo bi šel na vrh Sljemena, no, kdo ve, morda celo do vrha življenja." Brankica pa je povedala, da bi se morda lahko zelo hitro zaljubila vanj, s čimer je bil Zvonko seveda več kot zadovoljen.

icon-expand Ljubezen na vasi FOTO: POP TV

Za konec sta ostala še Dragoljub in Snježana. Takoj se je videlo, da ju zanimajo enake stvari, Dragoljubu pa je bilo še posebej všeč, da je njegova dama tako čustvena kot on. Ko je končno snel prevezo za oči, je bil presenečen in jo z nasmehom na obrazu poljubil. Sledili so novi zmenki še z drugimi dekleti, na katerih so lahko kmetje še enkrat poklepetali s svojimi tekmovalkami in se tako še enkrat prepričali, katera dekleta gredo z njim domov, na kmetijo. Zvonkova 'zlata' Brankica je bila prva, zaljubljenih pogledov med njima pa ni bilo mogoče spregledati. "Morda bova potrebovala aparat za gašenje," je komentiral Zvonko, medtem ko je Brankica priznala, da je pripravljena na prvi poljub. Naslednja je bila Dalmatinka Irena, za katero je Zvonko priznal, da ga moti njen agresivni pristop. Sledila je Smiljana, druga dekleta pa so Brankici priznala, da je prav ona njena največja konkurenca.

icon-expand Irena je bila za Zvonka malce preveč agresivna. FOTO: POP TV

Tudi Milko je bil pripravljen na nove pogovore, svoji 'zlati' Blanki se je pohvalil, da ima z ženskami veliko izkušenj in dodal, da ona vseeno ni njegov tip ženske. Ana je priznala, da bi ji bilo zelo všeč, če bi se Milko zaljubil vanjo, in da se ji zdi zelo privlačen moški. Obljubila mu je, da bi ga peljala na ples, pohvalila pa se je tudi s 60-kvadratnim stanovanjem. "Zelo mi je všeč, v njej sem videl osebo, s katero bi lahko živel," je povedal Milko in dodal: "Ampak, jaz ne bi prišel v Garešnico, raje bi, da ti prideš na morje."

icon-expand Ana se je Milku pohvalila tudi z velikostjo svojega stanovanja. FOTO: POP TV

Tudi Dragoljub je klepetal s svojimi damami. Zanimalo ga je predvsem, ali bi se bile pripravljene preseliti v njegov kraj. "Imela sem občutek, kot da ga poznam že več let," je priznala 'zlata' Snježana, ki je Dragoljubu obljubila, da mu bo pripravila sarmo. In kako je bilo z dekleti kmeta Hrvoja? 'Zlata' Suzana je bila drugim dekletom očitno velika konkurenca, saj so se nenehno pogovarjale o njej. Kmet pa je priznal, da se mu zdi, da Suzana ni zainteresirana zanj, kar pa je zanikala. Suzana je pokazala tudi bolj ljubosumno plat: "Izvedela bom, kaj se plete med Hrvojem in Dragano. Nisem neumna."

icon-expand Detektivka Suzana bo stvari prišla do dna. FOTO: POP TV

Mirela je bila kratka in jasna. "Ne zdi se mi, da je med nama kliknila neka energija. Si pa rekel, da sem tvoja favoritka, ampak enostavno ni kemije." Siniša je že takoj na začetku svoje 'zlato' dekle malce užalil, saj se je zmotil pri imenu. "Malo ima te neke moške energije, mogla bi biti malo bolj nežna," je povedal Siniša o Željkici. No, na drugi strani pa je bila Paulina bolj direktna: "Kaj bi rad od mene? Razen seksa." Zmedeni Siniša se je skušal braniti: "Ni vse v seksu. Veliko je v prijazni besedi, pogovoru. Pričakujem, da bova danes zaplesala."

icon-expand Paulina brez dlake na jeziku: 'Kaj hočeš od mene, razen seksa?' FOTO: POP TV

Največjo tremo pa je, spet, imel mladi Ivan. Predvsem, ko je imel trenutek zase s svojo 'zlato' Dono. "Ko pride ona, se izgubim!" Dono je motilo, da jo je samo gledal in da je ni nič vprašal, da ni vedel, kako prekiniti neprijetno tišino. Nato pa je ustrelil: "Nekaj ti moram povedati. Zaljubil sem se na prvi pogled." Ker ni vedela, kaj bi rekla, je odvrnila: "Dobro, sem vesela. Jaz ne morem še nič konkretno reči, vsaj dokler te ne spoznam."

icon-expand Ivan je Doni izpovedal ljubezen. FOTO: POP TV

Sledila je Gabrijela, ki mu je povedala: "Všeč si mi bil takoj, ko sem te videla. Bila sem popolnoma očarana." Ivana je s temi besedami šokirala. Martino pa je izjemno motilo, da je Ivan tako sramežljiv in tih. A vseeno je priznala, da ji je zelo všeč. "Super, da sem ji všeč, ampak ona meni ni," je povedal Ivan, ki je komaj čakal, da se njun pogovor konča. "Morda sem ga prestrašila s svojimi trepalnicami," je rekla in dodala: "Jaz bi njega lahko gledala ves dan."