Poroka na prvi pogled: se lahko razvije ljubezen ali so razlike prevelike?

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija si odslej lahko ogledate VOYO, kjer je že dostopen prvi del najnovejše sezone. Trinajsta sezona sezona priljubljenega resničnostnega šova prinaša še več nepričakovanih preobratov, čustvenih trenutkov, iskrenih romanc in nepozabne drame.

13. setona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija bo ponudila tudi dve novosti. FOTO: VOYO

Nove pare so tudi tokrat izbrali priznani strokovnjaki za odnose John Aiken, Alessandra Rampolla in Mel Schilling, za katero je bila to žal zadnja sezona, ki jo je posnela. Aiken je novo sezono še pred začetkom predvajanja opisal kot pravi čustveni vrtiljak in napovedal, da bo gledalcem 'vzela dih'.

Dve veliki novosti

Ena največjih novosti letošnje sezone je skupina samozavestnih nevest. Gre za močne, glasne in odločne ženske, ki se ne bojijo povedati svojega mnenja – tudi takrat, ko to povzroči burne odzive pri drugih udeležencih. Kot napovedujejo ustvarjalci: "Lotile se bodo moških, lotile se bodo žensk in lotile se bodo tudi strokovnjakov."