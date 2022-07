Portmanova se je na vlogo v Thoru fizično pripravljala kar deset mesecev

Natalie Portman je pred snemanjem Marvelovega Thora za pomoč pri fizičnih pripravah na vlogo zaprosila osebno trenerko Naomi Pendergast. Njenim navodilom je sledila kar deset mesecev, svoj prosti čas je namenila treningom, v njenih obrokih pa so prevladovale beljakovine.

Portmanova na premieri filma Thor: Ljubezen in grom

''Natalie je oddelala pet treningov na teden in v vsem tem času ni zamudila niti enega,'' je pojasnila njena trenerka. 41-letnica si je želela pridobiti nekaj mišične mase, še posebej pa je želela oblikovati trebušne mišice. Izvajali pa sta tudi vaje za stabilnost in moč ter agilnost. Posvetili sta se tudi preventivi pred poškodbami, saj je igralko na snemanju čakalo kar nekaj scen, v katerih se hitro giblje in kasneje tudi pristane v različnih pozicijah. ''Zelo sem zadovoljna, ker je projekt zaključila brez kakšnih poškodb,'' je še dodala trenerka.

Portmanova se je na treningih posvetila boksu, skokom, vajam za močno jedro, dvigovala pa je tudi uteži. Ker je bila vadba tako naporna, je igralka, ki je veganka, morala spremeniti svoj način prehrane. Svojemu telesu je morala zagotoviti več beljakovin, da zaradi povečane športne aktivnosti ne bi telesne teže še dodatno izgubljala, temveč gradila mišice.

Med snemanjem je zjutraj zaužila veganski zajtrk iz žitaric in gozdnih sadežev, kar je podkrepila s proteinskim napitkom, njeni prigrizki pa so bili sestavljeni iz sadja, oreškov in solat. Za kosilo je pojedla veganski falafel, za večerjo veganski kari, oba obroka pa sta spremljala beljakovinska napitka: ''Količina hrane je bila vsekakor večja kot obroki, ki jih Natalie ponavadi uživa, vendar je bilo nujno, da ohranja mišično maso.''