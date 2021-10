'Pošast iz Gospodarja prstanov ustvarjena po podobi Harveyja Weinsteina'

"To je bil zares kratek časovni rok," je dejal Wood. Jackson naj bi takrat obiskal več studiev in na koncu sklenil dogovor z ustanoviteljem studia New Line Cinema, Bobom Shayem. "Posneti moramo tri in to je res noro," naj bi takrat dejal Bob. "To je bila zelo tvegana poteza in pri Miramaxu so bili prepričani, da se nam ne bo izšlo," je še povedal Wood.

Trilogija je v kinematografih s prvim delom debitirala leta 2001, v naslednjih dveh letih pa sta izšla še dva filma, napovedana je bila tudi trilogija Hobit. "Smešno je, da sta Dom Monaghan in Bill Boyd, ki sta prav tako zaigrala v filmih, s Seanom Astinom pred kratkim obujala spomine na snemanje in prihod na Novo Zelandijo. Sean je dejal, da je ta maska orka, ustvarjena po Weinsteinovi podobi na nek način maščevanje za vse težave, ki jih je povzročil," je še dejal Elijah.