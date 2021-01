Goran Hrvaćanin, Lado Bizovičar in Janez Hočevar Rifle so Optimisti in skupaj nastopajo v prvi slovenski digitalni komediji v živo. Po nekaj predpremierah jih v nedeljo čaka prava slavnostna premiera. In kako je lahko slavnostna, če je na spletu? Vse se da, če se hoče - optimisti ne bi bili optimisti, če ne bi poskrbeli za malce drugačno rdečo preprogo.