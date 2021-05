Posebne filmske nagrade david za Monico Bellucci, Sandro Milo in Diega Abatantuona

Letošnja dobitnica davida za življenjsko delo Sandra Milo je igralka, ki je tekom kariere sodelovala s priznanimi italijanskimi režiserji, kot so Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Federico Felliniin Gabriele Salvatores, pa tudi s francoskima režiserjema Jeanom Renoirjemin Claudeom Sautetom. Fellini je svetlolaso igralko še posebej oboževal in ji je v filmihOsem in pol ter Giulietta in duhovi namenil vlogi z močnim erotičnim nabojem.

Piera Detassis, predsednica in umetniška vodja akademije, katere člani podeljujejo nagrade david, je spomnila, da je Sandri Milo vrata v filmski svet odprl "režiser žensk" Antonio Pietrangeli s filmomLo scapolo iz leta 1955. Kasneje je nastopila še v njegovih filmihAdua e le compagne, Fantasmi a Roma in La visita, v katerem je bila posebej prepričljiva kot sladka, prevarana protagonistka. Po besedah predsednice akademije je Sandra Milo simbol ženskosti in hkrati igralka, ki je, tudi s svojo komično žilico, zaznamovala italijansko kinematografijo.