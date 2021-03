Poslovil se je igralec, ki je zaigral zlikovca v filmu o Jamesu Bondu

Yaphet Kotto, ki je zaigral v filmih Osmi potnik, Živi in pusti umreti iz franšize o Jamesu Bondu in seriji Homicide: Life on the Street, je umrl, je sporočil njegov agent Ryan Goldhar. Star je bil 81 let.

Kottova žena, Tessie Sinahon, je v svoji izjavi ob moževi smrti zapisala: "Še vedno sem šokirana in zelo žalostna, saj je preminil moj mož Yaphet, s katerim sva bila poročena 24 let. V nekaterih svojih filmih je zaigral negativca, toda zame in za mnoge druge ljudi je bil pravi junak. Dober človek, dober oče, dober mož in spodoben človek, ki ga je zelo redko mogoče najti. Eden najboljših igralcev in hollywoodska legenda. Počivaj v miru srček, vsak dan te bom pogrešala, moj najboljši prijatelj, moja skala."

icon-expand Yaphet Kotto FOTO: Profimedia

Kotto je leta 1973 zaigral dvojno vlogo v filmu o Jamesu Bondu Živi in pusti umreti. Uprizoril je skorumpiranega karibskega diktatorja dr. Kananga in njegov narkomanski alter ego, ki se je imenoval Mr. Big. Ta je v romanu opisan kot pošastno debelušni kralj z rumenimi očmi, sivo kožo in glavo, dvakrat večjo od običajnega človeka. Različica, ki jo je zaigral Kotto, je opustila fizične groteskne podrobnosti in liku dodala karizmatični odmerek elegantne zlobnosti. Leta 1979 je zaigral lik tehnika Dennisa Parkerja v filmu Osmi potnik. Leta 1987 je uprizoril Williama Laughlina v akcijskem filmu Denar ali krogla, v katerem je zaigral tudi Arnold Schwarzenegger. Tudi njegova televizijska kariera je bila uspešna, v seriji Homicide: Life on the Street, kjer je nastopil v vlogi Ala Giardella, je bil stalen lik med letoma 1992 in 1999.

icon-expand Yaphet Kotto FOTO: Profimedia

Yaphet Kotto je bil rojen 15. novembra leta 1939 v New York Cityju. S 16. leti je začel študirati igralstvo naActors Mobile Theater Studio. Svoj prvenec na gledališkem odru je doživel z vlogo Shakespearjevega Otela, ko je bil star šele 19 let. Zatem se je posvečal karieri na Broadwayu. Svojo prvo filmsko vlogo je dobil leta 1964 v filmu Nothing But a Man. Poročen je bil trikrat in je imel šest otrok.