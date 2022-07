Poslovil se je James Caan, ki je navduševal v Botru

V sredo zvečer se je poslovil igralec James Caan, kar je na Twitterju sporočila njegova družina. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je 6. julija zvečer umrl Jimmy," so zapisali na zvezdnikovem uradnem profilu. Dodali so, da si v težkih časih želijo zasebnost. "Družina ceni izliv čustev in iskrena sožalja ter v tem težkem času prosi za spoštovanje zasebnosti."