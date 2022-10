Poslovil se je Robbie Coltrane, velikodušni Hagrid iz Harryja Potterja

Umrl je Robbie Coltrane , izjemen škotski igralec in komik, ki je najbolj znan po vlogi v kriminalni seriji Cracker in po vlogi Hagrida v franšizi Harry Potter. Njegovo smrt je za Hollywood Reporter potrdila njegova agencija WME.

Coltrane se je rodil kot Anthony Robert McMillan 31. marca 1950 v Glasgowu, kjer je kasneje obiskoval umetniško gimnazijo, študij umetnosti pa je nadaljeval v Edinburgu. Želja, da bi postal slikar, je kot študent opustil, saj se je navdušil nad komedijo, ko je nastopal v edinburških klubih. Kasneje se je preselil v London in začel igrati, ob tem pa si spremenil priimek v čast legendi jazza Jonu Coltranu.

Kot igralec je na začetku nastopal v številnih britanskih televizijskih serijah (Flash Gordon, Blackadder, Keep It in the Family), s kasnejšimi televizijskimi vlogami (The Comic Strip, Alfresco) pa se je dokončno uveljavil na malih ekranih. Njegova prelomna vloga je bila v drami Cracker, kjer je odigral psihologa Edwarda Fitzgeralda. Za svoje delo je prejel tudi britansko nagrado BAFTA, po kateri je nizal številne uspehe. Pojavil se je v dveh filmih o Jamesu Bondu, nato pa leta 2001 navdušil kot Ruralus Hagrid v Harryju Potterju.