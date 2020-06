Posneli bodo film o začetku pandemije koronavirusa v Vuhanu

Charles Randolph, scenarist filmov Velika poteza inOne so bombe, bo pri snemanju novega filma o razmahu pandemije koronavirusa prvič obul režiserske čevlje. Randolph, ki pripravlja film o Vuhanu in prvih soočanjih z virusom, bo ponovno sodeloval s produkcijsko hišo SK Global,s katero je sodeloval že pri prej omenjenih filmih.