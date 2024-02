Posnet dokumentarec o življenju in boju z boleznijo Celine Dion

O življenju kanadske glasbenice Celine Dion in njenem boju z redko nevrološko boleznijo so posneli dokumentarni film. Svetovne pravice za film z naslovom I Am: Celine Dion režiserke Irene Taylor je pridobil Amazon MGM Studios. Kdaj naj bi bil film na ogled, še ni znano.

Posneli so dokumentarni film o življenju priljubljene pevke Celine Dion. Film z naslovom I am: Celine Dion režiserke Irene Taylor govori o življenju kanadske glasbenice in njenem boju z redko nevrološko boleznijo. "Zadnjih nekaj let je bilo zame velik izziv, pot od odkrivanja moje bolezni do učenja, kako živeti z njo in jo obvladovati, a ne dovoliti, da me definira," je na spletni strani ob napovedi dokumentarca zapisala pevka.

"Ko nadaljujem pot k ponovnemu začetku svoje umetniške kariere, sem spoznala, kako zelo mi je manjkalo oz. kako zelo sem pogrešala, da lahko vidim svoje oboževalce. Med to odsotnostjo sem se odločila, da želim dokumentirati to obdobje življenja, da bi poskušala povečati ozaveščenost o tej malo znani bolezni in pomagala drugim, ki imajo to diagnozo," je še zapisala 55-letnica. Kdaj bo film, za katerega je svetovne pravice pridobil Amazon MGM Studios, na ogled, še ni znano.