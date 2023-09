Postati miss Mehike: vstopite v temni svet lepotnih tekmovanj

Če so zadnjih nekaj let navduševale predvsem temačne skandinavske serije, polne umorov in različnih psiholoških profilov, je zdaj očitno spet čas za mehiške vsebine. Kar nekaj let so bile v zatonu in zdelo se je, da so šle v pozabo. A očitno se trendi tudi pri gledanju televizijskih vsebin vračajo, tako kot se trendi vračajo pri modnih smernicah. Na VOYO je prišla mehiška nadaljevanka, ki je navdušila tudi zahtevno britansko občinstvo.

Oglejte si serijo Postati miss Mehike na VOYO. Svet lepotnih tekmovanj je v tej kratki mehiški seriji o tekmovanju za miss Mehike leta 1989 veliko temnejši od tiar, izbruhov jeze in solz. Že od samega začetka je jasno, kako mračne so stvari pri tem lepotnem izboru. Po treh mesecih, ko za dekleta poskrbeli, da so urejene od glave do peta, se 32 žensk udeleži zabave pred velikim finalom, ki pa ga nenadoma prekine tragičen dogodek. Serija Postati miss Mehike, ki si jo lahko ogledamo na VOYO, prikazuje ozadje dogajanja na lepotnem izboru za miss Mehike leta 1989. Serija je postavljena v navzven glamurozen, a temačen in nevaren svet lepotnih tekmovanj. Drama, ki sta jo ustvarila z oskarjem nagrajena producenta Pablo in Juan de Dios Larraín, sledi policijski preiskavi skritega sveta manipulacije in slabega ravnanja z mladimi udeleženkami, ki so pogosto prisiljene v plastično operacijo, po smrti ene mlade nadebudne tekmovalke. icon-expand Postati miss Mehike FOTO: VOYO Pravice za predvajanje mehiške serije Postati miss Mehike je odkupil tudi britanski BBC in serijo predstavil kot spektakularen triler, ki globoko raziskuje temo lepote: "Lepota se dobro odraža v scenografiji, kostumografiji in kinematografiji serije. Vsako od 32 tekmovalk krasi pravljična moda, še posebej, ko se predstavijo očem navdušene javnosti. Toda ta ista čudovita kamera se uporablja za prikaz grdega, ki se dogaja v zakulisju. Ista kamera in prikaz lepotnega tekmovanja se spremeni v zloveščo okolje, polno senc in kontrasta. Dvojnost okolja lepotnega tekmovanja odraža dvojnost premise predstave in likov v njej." icon-expand Postati miss Mehike FOTO: VOYO