Postavna Ines ima posebna pričakovanja

Šest osamljenih kmetov se je odločilo svoje sorodne duše poiskati v šovu Ljubezen na vasi. Po prvih zmenkih in kasnejšem spoznavanju med druženjem in zabavo so izbrali dekleta, ki so jih želeli popeljati na svoje domove. V nocojšnji oddaji bodo prihod svojih deklet dočakali trije kmetje, Tomislav, Branko in Krunoslav.