Postavni Can Yaman na plaži s skrivnostno rjavolasko

Turški igralec Can Yaman , ki so si ga iz televizijskih zaslonov zapomnile predvsem ženske gledalke, si je vzel čas za kratek oddih in se opravil na grški otok Mikonos, kjer so ga paparaci ujeli v družbi skrivnostne rjavolaske. Yamana, ki ga velikokrat označujejo tudi kot 'turškega Jasona Momoo' , zdaj lahko na VOYO spremljamo tudi v novi sezoni serije Vijolična kot morje . Kdo je rjavolaska, ni jasno in zdi se, da še nekaj časa ne bomo vedeli, katera dama je ukradla njegovo srce, saj se je Turek po razhodu s slavno športno novinarko Diletto Leotto zavil v tančico skrivnosti.

Can shujšal kar 10 kilogramov

Na začetku leta je na Instagramu objavil fotografijo brez majice in razkril, da je v 30 dneh izgubil 10 kilogramov. V opisu objave je pojasnil, kako je potekala njegova preobrazba. "Kako sem izgubil 10 kilogramov v 30 dneh? Ko sem končal snemanje druge sezone serije Vijolična kot morje, sem si vzel nekaj dni dopusta. Vrnil sem se v svoj rodni kraj, da bi preživel nekaj časa z družino in najdražjimi. Potreboval sem malo počitka in se popolnoma izklopiti, čeprav nikoli ne pretiravam. Želel sem uživati v turški kuhinji, saj sem jo zelo pogrešal," je zapisal 34-letni igralec. "Vedel sem, da me ob povratku v Rim čaka težko delo in da se bom moral pripraviti na naslednji lik – Sandokana. In tako je tudi bilo. Najprej sem moral doseči idealno težo, nato pa se osredotočiti na psihične vidike. To je bilo težko obdobje. V mesecu dni sem izgubil 10 kilogramov. Marsičemu sem se odpovedal, moral sem telovaditi 2- do 3-krat na dan in se postiti," je dodal.