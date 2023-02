Postavni Mirko iz Ugodno oddam sina je bivši slačifant

Na POP TV lahko od ponedeljka do petka spremljamo zabaven šov Ugodno oddam sina, kjer štirje starši spremljajo svoje sinove pri zmenkarijah in pri tem upajo, da se bodo njihovi otroci zaljubili. Eden od tekmovalcev je postavni 23-letnik Mirko, ki je pred leti delal tudi kot slačifant.

Za Mirka Ranogajca, ki ga lahko spremljamo v hrvaškem resničnostnem šovu Ugodno oddam sina, je bilo leto 2018 precej zanimivo. Takrat ga je, kot je za hrvaški portal 24Sata povedal, kontaktiral fant in mu ponudil delo slačifana. Našel ga je prek družbenih omrežij, saj je njegov profil poln golih fotografij, zato se mu je zdel primeren za to delo. Čeprav Mirko danes dela kot fitnes trener, je pred leti denar služil s slačenjem. Prvi nastop je imel leta 2018. "Fant, ki me je kontaktiral, je v meni videl potencial. V srednji šoli sem začel žurati in nemalokrat se je naše druženje končalo z mojim plesom brez majice. Sem relativno odprta oseba in takrat se je to dvoje nekkao združilo. Edina razlika, ki se je zgodila po tem, ko sem se zaposlil kot slačifant je bila ta, da sem začel v klubih služiti in ne zapravljati denarja," je povedal ta 24Sata.

Svojega prvega plesa ni želel komentirati, je pa povedal več o svojem tretjem nastopu: "Nastop je bil v nočnem klubu v Zadru. Večer za dekleta. Tam je bilo okoli dvesto pohotnih žensk, ki svojega pogleda niso umaknile z odra. Dogovor je bil, da sem rezerva, a takrat so me vseeno izkoristili. Kolega je rekel: 'Mirko, daj si smetano na roke in izberi eno dekle, ki jo boš dvignil na oder.' Ta nastop je bil res nor in nepozaben."

Kot pravi, ga starši pri vsem podpirajo, zato so ga podpirali tudi pri tem. In kako je s financami? V filmih se slačifantje domov velikokrat vračajo z velikimi vsotami denarja. Pa na Hrvaškem? "V Ameriki slačifantom dekleta za hlačke dajejo bankovce za 100 dolarjev, meni za 10 do 20 kun (1,3 do 2,6 evra). T oje sramotno. Bolje bi bilo, da ne dajo nič denarja." Šov Ugodno oddam sina spremljajte od ponedeljka do četrtka ob 21:15 uri.