Poteka snemanje novega filma o odporniškem gibanju proti nacistom

Od oktobra poteka snemanje novega filma Andrine Mračnikar Mila/Marija, ki bo prvi celovečerec o odporniškem gibanju koroških Slovencev v Avstriji v času druge svetovne vojne. Te dni zadnje prizore snemajo v Sloveniji.

V nastajanju je nov film Andrine Mračnikar, režiserke, ki je pred tremi leti s filmom Izginjanje razložila zgodbo manjšanja pravic koroških Slovencev in izginjanje slovenske narodnostne manjšine v Avstriji. Mila/Marija bo prvi celovečerni film s tematiko odporniškega gibanja v Avstriji v času druge svetovne vojne.

Film pripoveduje zgodbo 19-letne Mile, ki se leta 1943 v Globasnici skupaj z bratom Hanzijem pridruži partizanom. Mila kmalu prevzame vodenje odporniške enote in se znajde pred odločitvami o življenju in smrti. Ko se po osvoboditvi vrne domov in želi začeti novo življenje, se Mila znova znajde pred vprašanjem odpora ali prilagoditve, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Snemanje bo po mestih, krajih, vaseh in gozdovih na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji potekalo do sredine novembra.

Film bodo predvidoma v prihodnjem letu predvajali v kinematografih v obeh državah.

"S filmom Mila/Marija želim posneti prvi celovečerni film, ki se posveča zgodovini slovenske narodne skupnosti in odporu koroških partizanov proti nacizmu. Gre tudi za osebno pomemben projekt, saj je zgodba koroških Slovencev in protifašističnega odpora del moje družinske zgodovine. Želim ustvarjati filme z jasno držo, ki zastavljajo pomembna vprašanja in so hkrati čustveno močni, formalno dosledni ter pogumni," so besede Mračnikar povzeli pri SFC.

Film nastaja v koprodukciji Slovenije in Avstrije. V glavni vlogi Mile nastopa slovenska igralka Doroteja Nadrah, njenega brata Hanzija igra avstrijski pevec ter gledališki in filmski igralec Oskar Haag, v vlogi očeta nastopa Marko Mandić, kot Milina mati pa nastopi avstrijska pevka in igralka bosanskega rodu Edita Malovčić. V vlogi Lenarta nastopa slovenski igralec mlajše generacije Petja Labović, kot Stane pa glavne vloge zaokrožuje hrvaški zvezdnik Leon Lučev. Kot je poročal Dnevnik, so v ponedeljek snemali v Kamniku, kjer je ekipa s 170 statisti zaprla Šutno. Danes snemanje, ki se počasi bliža koncu, nadaljujejo v Radovljici.