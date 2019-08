Potrdili nadaljevanje legendarne Matrice

Matrica (The Matrix) je znanstvenofantastično-pustolovski film, v katerem so nastopili Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano inHugo Weaving. Prvič so ga predvajali 31. marca 1999, in že takoj je postal sinonim za film, ki je naredil velik preskok v vizualnih učinkih. Tako je dobil štiri oskarje in v blagajne prinesel več kot 456 milijonov dolarjev, kar je bil takrat rekord v zgodovini studia Warner Bros. Še en rekord pa je Matrica dosegla ob izidu na DVD-ju, ki je bil še vedno relativno nov format – prvič je bilo prodanih več kot milijon izvodov. Oboževalci so tako nestrpno čakali na drugi in tretji del, Matrix Reloaded in Matrica Revolucija, ki pa nista bila tako uspešna kot prvi del – vsaj kar se tiče zgodbe.