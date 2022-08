Potrjeno: Lady Gaga bo nastopila v nadaljevanju Jokerja

Glasbenica ni sporočila, kakšno vlogo bo igrala, a je The Hollywood Reporter junija poročal, da naj bi se pevka potegovala za vlogo Harley Quinn. Vir je za ameriški medij takrat razkril še en presenetljiv podatek, da naj bi bil drugi del Jokerja muzikal. Zdi se, da to potrjuje tudi napovednik, v katerem v ozadju igra pesem Cheek to Cheek, ki jo je Gaga priredila skupaj z legendarnim Tonyjem Bennettom.