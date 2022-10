Nadaljevanje komedije Pr' Hostar prihaja v kino

Kaj ti preostane, če na osnovi YouTube fenomena posnameš komedijo, ki - čisto brez heca - postane najbolj gledan celovečerec samostojne Slovenije? Greš naprej in posnameš nadaljevanje. Mojstri satire nadaljujejo zgodbo svojeglavega osebja hotela sredi idiličnega gorenjskega podeželja. Po tem, ko so se uspeli osamosvojiti, pregnati kupca in stiskaškega direktorja, zdaj skušajo alpski biser spremeniti v cvetoči posel.