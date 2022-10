Pr' Hostar dva promila: gorenjski 'gaunarji' navdušili v Kranju

Občinstvo je z dolgim aplavzom v razprodani dvorani v Cineplexxa Kranj pozdravilo številčno filmsko ekipo Pr' Hostar 2 promila, med njimi režiserja Luko Marčetića ter številčno igralsko zasedbo, ki jo sestavljajo Dejan Krupić, Goran Hrvaćanin, Niko Zagode, Mateja Terseglav, Haris Raković, Aljoša Armuš, Mario Ćulibrk, Miri Bolte in drugi. Kaj so gorenjski gaunarji ušpičili v nadaljevanju satirične komedije so na premieri, ki je bila razprodana v manj kot dveh urah, med prvimi preverili tudi nekateri znani Slovenci.