Pr' Hostar dva promila ruši rekorde

Nadaljevanje najbolj gledanega slovenskega filma je preseglo rezultate prvega dela Pr' Hostar. Slovenska komedija je namreč zabeležila največji otvoritveni vikend letošnjega leta, osvojila prvo zlato rolo in nasmejala skupno več kot 45.000 gledalcev.

Po uspešni predpremierni turneji, ki so jo zaznamovale razprodane projekcije po celotni Sloveniji, je komedija Pr' Hostar sedaj na rednih sporedih naših kinematografov. Medtem težko pričakovana komedija že ruši rekorde. Gorenjski gaunarji so namreč v manj kot tednu dni rednega predvajanja nasmejali že več kot 45.000 gledalcev, od tega 33.862 gledalcev v otvoritvenem vikendu. S tem so ustvarjalci Pr' Hostar dva promila spisali novo poglavje v svoji knjigi rekordov, saj so presegli rezultate prvega dela in tudi tokrat že v otvoritvenem vikendu dosegli mejnik (25.000 gledalcev) za prejetje prve zlate role.

Komedija Pr' Hostar 2‰ nasmejala že več kot 45.000 gledalcev. FOTO: Izvajalec

V komediji Pr' Hostar dva promila se gledalci znova družijo s svojeglavim osebjem hotela Pr' Hostar. V prvem delu so zaposleni v boju za svoje službe uspešno združili moči in pregnali tako novega kupca kot tudi stiskaškega direktorja. Kaj se je zgodilo zatem? Jim je alpski biser uspelo spremeniti v cvetoči posel ali so jih prav po slovensko napadle notranje razprtije? Odgovor lahko izvemo na rednih sporedih v naših kinematografih.