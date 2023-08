Prava ljubezen: Zelo sem srečen, da sem jo spoznal

Izzivi, ki čakajo kmete v hrvaškem resničnostnem šovu Ljubezen na vasi, so vedno večji. Najpogumnejši med njimi so svojo zmagovalko že izbrali in jo peljali na romantičen oddih, nekaj pa je takšnih, ki se med zadnjima dvema kandidatkama še niso odločili.

Milko je za svojo Jasno načrtoval vse, da bi bil njun oddih v Opatiji kar se da romantičen. "Čim sem na morju, sem srečna. A na morju je tudi moj Milko. Evo, vse se je izšlo," je povedala zaljubljena Jasna. Njun oddih je bil obarvan z romantiko, nagajivimi poljubi v parku, rožami in šampanjcem. "Ona je ena takšna zelo elegantna dama iz Sarajeva. Zelo dobro je videti in tako zelo sem srečen, da sem jo spoznal," je povedal Milko. Jasna pa: "Upam, da se bo najina simpatija sprevrgla v eno lepo ljubezen in da bova ostala skupaj."

icon-expand Zaljubljena Milko in Jasna. FOTO: POP TV

Vesna in Siniša sta imela resen pogovor, med katerim je Vesna Siniši očitala, da je nenehno z Martino. "Veliko časa ji posvečaš, meni pa nič," je povedala. Okarala ga je, da ji ni posvetil dovolj svojega časa, on pa ji je potrdil, da nanjo že od začetka gleda kot na prijateljico. "Če ti tako praviš, naj tako tudi bo," je zgodbo končala Vesna. Med igro resnice, ki so se jo igrali Siniša, Martina in Vesna, je Martina povedala, da se je zaljubila v Sinišo, on pa je potrdil, da enako čuti do nje.

icon-expand Pri Siniši. FOTO: POP TV

Pri Ljiljani in Dragoljubu na drugi strani vlada samo ljubezen. Odšla sta na oddih v Makarsko, kjer sta se posvetila eden drugemu in sta se pogovarjala tudi o skupni prihodnosti. "Malo sem živčna, dolgo se nisva videla," je pred odhodom v Makarsko povedala Ljiljana. "Res je, da je minilo le nekaj dni, ampak to je zame preveč." Povedala sta, da sta zelo srečna in da eden drugega osrečujeta.

icon-expand Ljubezen na vasi FOTO: POP TV

Medtem ko so nekateri že izbrali, s kom bodo gradili svojo prihodnost, pa so nekateri še vedno imeli nekaj težav, kako se odločiti. Hrvoje je imel težavo – izbrati Marino ali Dragano. Marina je bila pred njegovo končno odločitvijo malo živčna, saj ni vedela, kakšna je njena prihodnost. In čeprav je kar malo dvomila, da bo izbral njo, se ji je na koncu nasmehnila sreča. "Na oddih z menoj gre ... Marina," je zadovoljno povedal Hrvoje in dodal: "V tem kratkem času sva se bolje spoznala kot z Dragano." Ob slovesu je Dragani dal šopek rož in se ji zahvalil za družbo. No, Dragana pa je ponovno dokazala, da je vedno brez dlake na jeziku. "Marina do Hrvoja ne čuti nič. Po oddihu bosta šla vsak svojo pot, adijo." Vseeno pa je povedala, da je vesela, da se je v oddajo prijavila in v njej sodelovala.

icon-expand Dragana ali Marina? FOTO: POP TV

Marina in Hrvoje sta odpotovala v Rovinj, potem ko sta se samo enkrat slišala po Marininem odhodu z njegove kmetije. "Zdelo se mi je, da ni zainteresirana, ampak jaz je ne bom silil v nič," je povedal Hrvoje. In kaj na to pravi Marina? "Na sporočila mu nisem odgovarjala, saj v njih ni bilo vsebine." V Rovinju pa je Marina Hrvoja vprašala še, zakaj se še vedno sliši z Dragano. "Ne moti me, ampak sprašujem se, če je na oddih odpeljal napačno dekle," je rekla Marina. Zvonko je svoji dami, Smiljo in Brankico, najprej odpeljal k frizerju in jima privoščil malce razvajanja. "Zvonko me je lepo presenetil, čeprav pravi, da sva mu všeč tudi takšni, kot sva sicer," je bila navdušena Smilja. Zvonko pa ni vedel, kako naj se odloči: "Težko izbiram med njima, katero poslati domov." Na koncu je za nasvet prosil kar voditeljico Anito.

icon-expand Ljubezen na vasi FOTO: POP TV