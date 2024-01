Prava zgodba o Cartierjevi ogrlici, ki je tarča Sandre Bullock in njene ekipe

Film se začne s pogojnim izpustom Debbie Ocean ( Sandra Bullock ), mlajše sestre Dannyja Oceana. Izvemo tudi, da je njen brat že pokojni. Oziroma o tem zgolj domnevamo, saj v to ni povsem prepričana niti Debbie sama. Film je torej hkrati "spin-off" (obzgodba ali izpeljanka) Oceanovih in njen četrti del, pa tudi nekakšen tizer za morebitno nadaljevanje franšize.

Enajst let po zadnjem filmu iz trilogije Oceanovih Stevena Soderbergha je na velika platna prišla zgodba, ki razširja družino premetenih roparjev. Znana trilogija o roparskih podvigih Dannyja Oceana ( George Clooney ) in njegove 11-, 12- in 13-članske ekipe je s filmom Oceanovih osem, ki ga je režiral Gary Ross , dobila ženski odgovor na priljubljeno franšizo.

Tako kot drugi filmi iz franšize je tudi Oceanovih osem roparski film in hkrati komedija, ki se osredotoča na načrtovanje, izvedbo in posledice velike tatvine. Debbie je pet let, osem mesecev in 12 dni v zaporu kovala načrt za največji in najdrznejši rop v svoji karieri in po prihodu na prostost začne novačiti ekipo preverjenih specialistk z različnih področij. Začne pri svoji nekdanji partnerici v kriminalnih dejanjih Lou (Cate Blanchett), nato skupaj rekrutirata draguljarico Amito (Mindy Kaling), ulično prevarantko Constance (Awkwafina), izkušeno preprodajalko Tammy (Sarah Paulson), hekerko Nine Ball (Rihanna) in modno oblikovalko Rose Weil (Helena Bonham Carter).

Njihov cilj je kraja 150 milijonov dolarjev (približno 140 milijonov evrov) vredne Cartierjeve diamantne ogrlice Toussaint, ki bo na "najbolj ekskluzivni zabavi v Hollywoodu" krasila vrat superzvezdnice Daphne Kluger (Anne Hathaway). Ker se spektakularna tatvina odvije na zabavi Met Gala, v filmu vidimo še kopico drugih znanih osebnosti, kot so Kim Kardashian, Serena Williams, Gigi Hadid, Tommy Hilfiger, Kendall Jenner, Adriana Lima, Olivia Munn ...

Njihov drzni načrt je dodelan do potankosti, vendar ga morajo profesionalke izvesti brez najmanjše napake. Zgodba je zato dovolj zanimiva in gledalca prepriča, da navija za ekipo in njihov praktično nemogoč načrt. Scenarij ropa se gledalcu razkriva postopoma in s tem se ustvari napetost, za piko na i pa film na koncu postreže še z manjšim "pričakovano nepričakovanim" preobratom.