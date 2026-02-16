Naslovnica
Film/TV

Pravila igre se spreminjajo: 'Tega dne ne bom nikoli pozabila'

Ljubljana, 16. 02. 2026 19.29 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Pravijo, da po dežju posije sonce, a zdi se, da so se nad Kreto zgrnili temni oblaki. Vsaj z vidika nekaterih kandidatk. Eno dekle še vedno ne more sprejeti, kako se je končal skupinski zmenek, na katerem je sodelovala. Nekatere menijo, da pretirava, druge pa ji stopijo v bran.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Dve dekleti sta pod posebnim udarom ostalih, njuno vedenje pa je bilo označeno kot skrajno nesprejemljivo. Zato ju ob vrnitvi z zmenkov v vili ne čaka topel sprejem: "Na vrata bomo dali deske in žeblje, vila je danes zaklenjena!"

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Nova situacija spreminja razmerje moči. Dekleta, ki so se še včeraj prepirala, spoznajo, da bi bilo pametneje zakopati bojne sekire, pokazati medsebojno solidarnost in biti v isti ekipi. Kakor koli že, nov dan prinaša tudi nove zmenke. V vilo prispeta dve enaki pismi z zmedeno vsebino, izbira deklet, ki bodo dan preživele s Petom in Karlom, pa je zelo presenetljiva. "Danes bo igra med dvema ognjema, to je gotovo," sporoča ena izmed izbranih dam. Zmenki se začnejo idilično, a ena iskrica se bo še posebej razplamtela. Sledi nov čustveni požar ali se bo vse umirilo?

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Dekleta čaka tudi nova koktajl zabava, vendar je vzdušje precej napeto. Že na začetku večera dekleta spoznajo, da nič več ne bo tako kot prej. Nepričakovan dogodek je povsem spremenil pravila igre in zdaj je mogoče vse ... "Osupnila sem," je dejala ena dama, medtem ko druga iskreno priznava: "Tega dne ne bom nikoli pozabila. Zagotovo ga bom sanjala še naslednjih nekaj mesecev!" Medtem ko nekatere ne morejo skriti solz, si druge zadovoljno manejo roke, saj zanje konkurenca ne obstaja: "Jokala bom, ampak od sreče!"

Ko se dekletom pridružita Petar in Karlo, bodo nekatere zahtevale pojasnila, druge pa ju ne bodo želele niti pogledati ... Novi pogovori bodo razkrili, kdo se lahko odkupi, kdo je reagiral preburno in kdo je pripravljen pozabiti nesoglasja. "Mislim, da lahko greva do konca, a za to sta potrebna dva. Jaz te čakam," bo vse karte na mizo položila ena kandidatka.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

sanjski moški hrvaške pop tv voyo

