Pravzaprav ni božiča brez Ljubezni … in Kevina

Praznični film velikih romantičnih gest in še večjih blamaž, nepozabnih poljubov, humorja in ravno prav nerodnih situacij. Film, ki vam iztrga srce, ga razbije na tisoč koščkov in hkrati za vedno zbudi vero v ljubezen, prijateljstvo, vse dobro na svetu.

Najbrž ni ljubitelja božičnih in/ali romantičnih filmov, ki lahko samo na prste ene roke prešteje, kolikokrat je gledal brezčasno uspešnico Pravzaprav ljubezen (Love Actually). Film, ki je zarezal v pop kulturo in jo za vedno zaznamoval. Ples Hugha Granta, nepozabni poljub Colina Firtha, ki je postavil merila vsem poljubom, pogumne izpovedi ljubezni, velike romantične geste, humor, solze, bolečina življenja. Pravzaprav ljubezen res ima vse. Če je ne pogledamo vsaj enkrat med božičnimi prazniki, so božični prazniki sploh bili?!