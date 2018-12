Praznični čas na VOYO – veselje, radost in ljubezen v božičnih filmih

Na božični dan si radi privoščimo božični filmski maraton, ki v naše domove prinese še dodatno dozo prazničnega vzdušja in poskrbi za dobro voljo vseh družinskih članov.Praznično vzdušje vas tako čaka tudi na VOYO in to kar brezplačno.

Priljubljeni naročniški video na zahtevo tako za božična dneva ponuja kopico filmov s praznično tematiko. Zimske klasike, s katerimi se boste pogreli pod odejo in ob katerih boste skodelico čaja ali kakava popili še z večjim veseljem. Nabor filmov je širok, od romantičnih komedij, družinskih filmov do dram z resnejšo tematiko, vse pa povezuje vonj po božiču.

Praznično veselje, radost, romantika, iskrivost … Vse to in še več boste našli v božičnih filmih, primernih za vso družino, kot soLjubezen na drsalkah, Prisrčna zmešnjava, Ključ do srca, Pisma sv. Nikolaju, Dvanajst božičnih kužkov... Naj se božič začne!