'Film nima nobene politične note, gre za borbo partizanov proti nacistom'

Aljaž Vrhovnik , generalni sekretar Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB), je imel govor na proslavi dogodka na Menini planini in se je s Francem Severjem Franto pogovarjal, kako bi bila to dobra tematika za film. Jaz pa sem z nekaj dnevi razilke na proslavi ZZB prvič slišal za to zgodbo, ki me je čustveno tako spodbudila, da sva se dobila z Aljažem, s katerim sva že prej sodelovala, ter se odločila, da gremo v akcijo. Kako bomo postopali, od temeljev naprej, pa smo potem videli, da se je stvar razvijala dokaj hitro. Moči smo združili moja produkcijska hiša in ZZB kot producent. Ker smo želeli izkoristiti letošnjo zimo, nismo čakali na razpise Filmskega centra, zato smo se odločili za neodvisno pot, preko množičnega financiranja, preko zbiranja sredstev članov ZZB in sponzorjev, na kakšen način smo tudi "zapakirali" proračun tega filma.

Snemali ste pozimi v precej težkih pogojih, gre v bistvu za zgodovinski film, kar se tiče kostumov kot tudi same produkcije?

Produkcija je zahtevala še veliko drugih stvari, ki jih sicer potrebuješ pri neki moderni drami, ki se pri nas rade snemajo. Seveda pa se ti potem kdaj kolca v montaži in si želiš, da bi imel dodatni snemalni dan, da bi še kaj dodatno posnel ali kaj obrnil malce drugače. Kaj šele, če bi imel pet dodatnih dni. Celoten film smo posneli v dvanajstih snemalnih dneh. A smo dobili dovolj materiala, saj smo imeli sedem dni po dve kameri. V zadnjih dveh tednih sem film videl petkrat in sem z njim zadovoljen. Vsakič me posrka vase in me drži do konca, v njem ni nekih praznih prostorov, praznine, ali prostega teka.

Poudarjena je borba za slovenstvo, slovensko identiteto, je tega danes premalo, je preveč individualnosti, premalo tovarištva kot recimo pred 74 leti, ki je partizanom uspel ta neverjetni podvig, petsto se jih je izvilo iz obroča dvanajst tisoč Nemcev...

V filmu 96-letni Franta sedi za mizo v dnevni sobi, na star pisalni stroj piše spomine in se spominja dogodkov izpred skoraj 75 let. Sprva marsikdo ne razume teh cifer, da je bilo to res in vse skupaj jemlje kot znanstveno fantastiko, a gre za to, da je bilo na bojnem polju petsto proti dvanajst tisoč. Partizani so se umaknili na Menino planino, ki je velika planota na 1500 metrih nadmorske višine, medtem ko je divizija obkolila vse doline okoli planine, od Zgornje Savnijske doline, Tuhinjske doline, področje med Kamnikom in Gornjim gradom pa vse do Vranskega na drugi strani. Potem so prišli postopoma višje, ko so jih iskali in je prišlo do bitke. Zaradi nepoznavanja in težavnosti terena pa so gor prihajali postopoma. Na koncu filma vidimo tudi dejanske borce in njihove dokumentarne izjave. Tam med drugim Valerija Skrinjar Valči pove, kako močno je bilo tovarištvo takrat. Po vojni, v miru, pa je to počasi izvodenelo. Današnji odnosi ljudi so precej površni, ni nekega večjega povezovanja, kar pa se hitro zgodi ob kakšni naravni nesreči. Sploh pa je bilo to očitno, ko so se ljudje združili v boju proti okupatorju, ko so hitro dojeli, da se mu je treba upreti. Socialni stiki med ljudimi so bili včasih precej bolj topli in pristni, povezovalni, kot v današnjem času, ko so odnosi hladnejši in vse vsak drži bolj zase, za svojim računalnikom ali telefonom. Včasih še televizije ni bilo, morda radio, družili pa so se na plesih. Kar je bilo povezovanje bolj odprtega tipa kot danes.