Pred 40 leti je izšel fantazijski film Nazaj v prihodnost

"Ljudi se je preprosto dotaknil, otrokom je všeč, tako da je zimzelen. Kar naprej gre in naprej in naprej. Vedno me preseneti odziv ljudi, ki mi citirajo replike in sprašujejo o filmu. Povedo mi stvari, ki jih niti sam nisem vedel. Mnogi vedo o filmu več kot jaz," je povedal igralec Michael J. Fox.