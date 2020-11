Pred 55 leti v boj za filmske pravice Doktorja Živaga tudi Kubrick in Douglas

Za pravice za filmsko priredbo romana Doktor Živago, ki ga je leta 1956 napisal ruski pisatelj Boris Pasternak, naj bi se v preteklosti potegovala tudi priznana filmska ustvarjalca. Britanski filmski zgodovinar James Fenwick je raziskoval ozadje nastanka filmske klasike in ugotovil, da je Kubrick avtorja romana za zeleno luč za adaptacijo prosil kar osebno.

Igralec Kirk Douglas in režiser Stanley Kubrick sta se pred približno 55 leti borila za pravice za filmsko adaptacijo ljubezenskega romanaDoktor Živago. Kultni ameriško-italijanski film, ki so ga leta 1965 posneli po istoimenskem romanu Borisa Pasternaka, prikazuje epsko ljubezensko zgodbo, postavljeno v čas oktobrske revolucije, prav lahko pa bi doživel popolnoma drugačno filmsko priredbo, kot smo ji bili priča, je zapisal britanski The Guardian.

icon-expand Kubrick si je zgodbo romana močno želel prenesti na filmska platna. FOTO: Profimedia

Po razkritju Jamesa Fenwickanaj bi se za pravice skupaj potegovala tudi slovita igralec in režiser, ki sta med drugim sodelovala pri vojni drami iz leta 1957Steze slavein tudi pri filmu Špartak. Prav uspeh filma Steze slave je Kubrick navajal v pismu, ki ga je poslal Pasternaku, kaže Fenwickovo razkritje. Film sta Douglas in Kubrick želela posneti v tedanji Sovjetski zvezi. Po navedbah britanskega filmskega zgodovinarja naj bi bil legendarni Kubrick tako zagret, da je Pasternaka za pravice prosil celo osebno.

icon-expand V filmu sta nato blestela Omar Sharif in Julie Christie. FOTO: Profimedia

Po predlogi pa je nato leta 1965 nastal film v režiji Davida Leana, ki je izpostavil intimno ljubezensko zgodbo med doktorjem Živagom in Laro, ki sta ju upodobila v Egiptu rojeni Omar SharifinJulie Christie. Film se je s petimi oskarji in naslovno Larino pesmijo vpisal med klasike, večinoma pa je bil posnet v Španiji.

icon-expand Knjiga je avtorju prinesla tudi Nobelovo nagrado za književnost. FOTO: Profimedia

Pasternak je za roman Doktor Živago, v katerem je opisal intelektualca, ki je v času nemirnih političnih razmer med 1. svetovno vojno in oktobrsko revolucijo razpet med dve ženski, leta 1958 dobil Nobelovo nagrado za književnost. Nagrade za roman, ki so ga v tedanji Sovjetski zvezi označili kot antisovjetskega, pa takrat zaradi številnih zapletov ni prevzel.