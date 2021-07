Pred 70 leti se je rodil igralec Robin Williams

Robin Williams se je kot komik najprej preizkusil pred svojo mamo. V nekem intervjuju leta 2001 je povedal, da je mama močno zaznamovala njegov smisel za humor, saj si je kot otrok njeno pozornost najlažje zagotovil s tem, da jo je nasmejal. Ta uspeh je sicer plašnega dečka in pozneje mladeniča spodbudil, da je nadaljeval z igranjem v srednji šoli in pozneje na Julliardu v New Yorku, kjer mu je učitelj John Houseman svetoval, naj se poda med komike.

Pozneje je v svoji bogati igralski karieri nizal uspehe s filmi, kot so Dobro jutro, Vietnam, Očka v krilu, Društvo mrtvih pesnikov, Kraljevi ribič, Popaj, Kapitan Kljuka, Jumanji, Prebujanja in Življenje po življenju .

Nase je opozoril z vlogo v seriji Mork & Mindy , v kateri je konec 70. in v začetku 80. let minulega stoletja igral vesoljca, ki pride na Zemljo s planeta Ork ter spozna privlačno Zemljanko Mindy ( Pam Dawber ), s katero sledi veliko zabavnih epizod.

Uspešen igralec in priljubljeni komik pa se je v zasebnem življenju boril z odvisnostjo od drog in alkohola in 11. avgusta 2014 so ga našli mrtvega v njegovi hiši v kraju Tiburon. Umrl je zaradi zadušitve kot posledice samomora z obešanjem.

Williamsova vdova Susan Schneider je kmalu po njegovi smrti javnosti sporočila, da so igralcu diagnosticirali zgodnjo fazo Parkinsonove bolezni in težko depresijo. Toksikološki testi so pokazali, da v njegovi krvi ni bilo ne alkohola ne drog.