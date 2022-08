Pred 70 leti se je rodil Patrick Swayze

Pred 70 leti se je rodil ameriški igralec Patrick Swayze, ki je leta 1987 zaslovel s filmom Umazani ples. Zvezdnik, ki je zaigral tudi v številnih drugih filmih in televizijskih nadaljevankah ter bil leta 1991 na podlagi ankete revije People razglašen za najbolj privlačnega moškega, je leta 2009 izgubil boj z rakom na trebušni slinavki.

Patrick Swayze se je rodil leta 1952 v Houstonu. Čeprav je igral ameriški nogomet, je že zgodaj v mladosti pokazal nadarjenost za ples in igro. Kariero je začel v baletu in nastopal tudi na Broadwayu, leta 1978 pa se je zaradi številnih poškodb povsem posvetil igranju.

Prvič je nastopil v filmu o disco rolerjih z naslovom Skatetown USA, preden je zaslovel s filmom Umazani ples, ki pripoveduje ljubezensko zgodbo med dekletom (upodobila ga je Jennifer Gray) na počitnicah s starši v newyorškem gorovju Catskills ter starejšim učiteljem plesa Swayzejem. Igral je tudi v filmih, kot so Odpadniki, Grandview USA, Rdeča zora, Duh in Peklenski val.

Za vlogo v filmu Umazani ples je bil nominiran za zlati globus, prav tako tudi za vlogi v filmu Duh iz leta 1990 in filmu iz leta 1995 Hvala za vse. V Duhu je nastopil z Demi Moore in Whoopi Goldberg, slednja je prejela oskarja za stransko vlogo, film pa je bil nominiran tudi za najboljši film leta.

Leta 2001 je nastopil v filmu Donnie Darko, leta 2003 pa se je vrnil na deske New Yorka v muzikalu Chicago. Leta 2006 je v Londonu nastopal v muzikalu Fantje in punčke (Guys and Dolls).

Od leta 1975 je bil poročen s plesalko Liso Niemi, ki mu je stala ob strani vse do smrti. V zadnjih dveh letih življenja ga je kot pilotka iz Los Angelesa redno vozila na zdravljenje na Univerzo Sanford pri San Franciscu. Spoznala sta se zelo mlada, ko je bil on star 19, ona pa 15 let.