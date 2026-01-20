Pred 80 leti se je rodil David Lynch

David Keith Lynch se je leta 1946 rodil v mestu Missoula v ameriški zvezni državi Montana. V najstniških letih se je navdušil nad slikarstvom in se vpisal na študij likovne umetnosti na Muzejski šoli v Bostonu. Slednjega ni dokončal, navdih je našel šele na pensilvanijski akademiji lepih umetnosti, kjer se je zgodil tudi ključni ustvarjalni preskok - iz tradicionalne slike v gibljivo, v animacijo in s tem v svet filma, so ob razstavi Lynchevih del leta 2018 zapisali v ljubljanskem Mednarodnem grafičnem likovnem centru.

David Lynch FOTO: AP

Njegov eksperimentalni kratki film Abeceda (1968) je pritegnil pozornost Ameriškega filmskega inštituta, ki mu je konec 60. let minulega stoletja podelil štipendijo. Sledila je selitev v Los Angeles in dolgotrajno snemanje prvega celovečerca Eraserhead (1977), ki mu je prinesel kultni sloves. Komercialni in kritiški uspeh je nadaljeval s filmom Človek slon (1980), ki je bil nominiran za osem oskarjev. Odmevnost Lynchevega dela je dosegla vrhunec konec 80. in v začetku 90. let s filmi, kot sta Modri žamet (1986) in Divji v srcu (1990) ter TV-nadaljevanko Twin Peaks. Filozof Mirt Komel, avtor knjige Twin Peaks in postmodernizem: kava, pita, sova, škrat, je pred leti v intervjuju za STA med drugim povedal, da je bil po njegovem mnenju Twin Peaks na začetku 90. let takšna uspešnica v prvi vrsti zato, ker je kot prvi v zgodovini ameriške televizijske produkcije uspel združiti filmsko ustvarjanje s televizijskim obrtništvom.

Modri žamet (1986), režija: David Lynch FOTO: Liffe

"Gre za eksplozivno zmes, ki sta jo utelesila David Lynch kot markantni auteur in enfant terrible ameriške filmske scene in Mark Frost, ki je imel dolgo kilometrino standardne televizijske produkcije. Njuno sodelovanje je proizvedlo serijo, ki je s svojimi izjemno kompleksnimi vsebinami, še zlasti pa mešanjem žanrov - od noira do hororja, od soap opere do komedije in vse skupaj spretno prešito z glavnino detektivskega preiskovanja umora Laure Palmer - uspela pritegniti novo generacijo gledalcev, ki jih utečene forme televizijskega koda niso uspele več nagovarjati." Lynch je v svoji skoraj šest desetletij trajajoči karieri prejel številna priznanja, med drugim leta 1990 na filmskem festivalu v Cannesu zlato palmo za film Divji v srcu, leta 2006 na beneškem filmskem festivalu zlatega leva za življenjsko delo in leta 2019 častnega oskarja.

David Lynch FOTO: AP

Likovne umetnosti ni nikoli opustil, poleg slikarstva in grafike ga je zanimala fotografija. Pogosto je bil (so)avtor filmske glasbe, kot avtor in izvajalec pa se je z glasbo ukvarjal tudi izven filma. Izdal je nekaj singlov in albumov, večinoma skupaj s kolegi iz glasbenega sveta. Umrl je 16. januarja lani v Los Angelesu v 79. letu starosti. V uredništvu revije Ekran so ob njegovi smrti zapisali: "Slutnja, občutje, intuicija - vse to pri Lynchu dobiva povsem realen obstoj, pravzaprav je artikulirano v svoji materialnosti, s tem pa odpira portal v vse znamenite Lyncheve "druge svetove", ki zgrbani bivajo nekje v "realnem" svetu, kjer se kažejo kot kontinuum tega, kar dojemamo kot ta realni svet."