Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Pred beneškim festivalom poziv filmskih ustvarjalcev za Palestino

Benetke, 22. 08. 2025 21.06 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
0

Skupina več sto italijanskih in mednarodnih filmskih in kulturnih ustvarjalcev, združenih pod imenom Venice4Palestine, je pred skorajšnjim začetkom mednarodnega filmskega festivala v Benetkah objavila poziv, v katerem organizatorje festivala poziva, naj obsodijo genocid, ki ga je po njihovem mnenju Izrael zagrešil na območju Gaze.

Več sto italijanskih in mednarodnih filmskih in kulturnih ustvarjalcev je pozvalo organizatorje beneškega filmskega festivala,  naj obsodijo genocid na območju Gaze. V javnem pismu ustvarjalci tudi pozivajo ustanove ter predstavnike iz sveta filma, umetnosti, kulture in izobraževanja, naj pokažejo več poguma in jasnosti pri obsodbi "nenehnega genocida na območju Gaze in etničnega čiščenja po vsej Palestini, ki ga izvajata izraelska vlada in vojska"

Pred beneškim festivalom poziv filmskih ustvarjalcev za Palestino
Pred beneškim festivalom poziv filmskih ustvarjalcev za Palestino FOTO: AP

Pismo pod geslom V4P (Venice4Palestine) so posredovali tako bienalu kot filmskemu festivalu v Benetkah. Med podpisniki so med drugim režiserji, kot so Marco Bellocchio, Abel Ferrara in Matteo Garrone, pa tudi igralci, kot sta Alba Rohrwacher in Toni Servillo.

82. filmski festival v Benetkah bo potekal od 27. avgusta do 6. septembra.

beneški filmski festival pismo palestina gaza genocid
SORODNI ČLANKI

Režiser Alexander Payne bo na čelu žirije beneškega filmskega festivala

Beneški filmski festival bo za življenjsko delo nagradil Wernerja Herzoga

Nicole Kidman nagrado Beneškega filmskega festivala posvetila pokojni mami

Na filmskem festivalu v Benetkah slavil film s slovensko koprodukcijo

Beneški filmski festival: priredili urnik, da se Brad in Angelina ne bosta srečala

Na beneškem filmskem festivalu premiera nadaljevanja filma Joker

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189