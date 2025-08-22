Pred beneškim festivalom poziv filmskih ustvarjalcev za Palestino

Več sto italijanskih in mednarodnih filmskih in kulturnih ustvarjalcev je pozvalo organizatorje beneškega filmskega festivala, naj obsodijo genocid na območju Gaze. V javnem pismu ustvarjalci tudi pozivajo ustanove ter predstavnike iz sveta filma, umetnosti, kulture in izobraževanja, naj pokažejo več poguma in jasnosti pri obsodbi "nenehnega genocida na območju Gaze in etničnega čiščenja po vsej Palestini, ki ga izvajata izraelska vlada in vojska" .

Pismo pod geslom V4P (Venice4Palestine) so posredovali tako bienalu kot filmskemu festivalu v Benetkah. Med podpisniki so med drugim režiserji, kot so Marco Bellocchio, Abel Ferrara in Matteo Garrone, pa tudi igralci, kot sta Alba Rohrwacher in Toni Servillo.

82. filmski festival v Benetkah bo potekal od 27. avgusta do 6. septembra.