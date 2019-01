Kmalu bodo znane letošnje nominacije za oskarje

Med nominiranci za glavno moško vlogo se bodo po mnenju analitikov znašli Christian Bale (Mož iz ozadja), Malek(Bohemian Rhapsody), Bradley Cooper (Zvezda je rojena), Viggo Mortensen (Zelena knjiga), John David Washington (Črni KKKlanovec), Ethan Hawke (First Reformed) in Willem Dafoe (At Eternity's Gate) ter morda še Robert Redford (Starec in pištola).

Po mnenju analitikov si nominacijo za oskarja zaslužijo še filmi Zvezda je rojena z Lady Gaga v glavni vlogi, Roma, Črni KKKlanovec,Mož iz ozadjainHladna vojna.Poleg tega pa še filmi Crazy Rich Asians, Črni Panter, Najljubša, Tiho mestoter If Beale Street Could Talk.

V igri za oskarje za najboljšo žensko vlogo bodo skoraj zagotovo Glenn Close (Žena), ki kljub že šestim nominacijam še nikoli ni dobila zlatega kipca, je pa letos odnesla zlati globus favoritinji Lady Gaga(Zvezda je rojena). Slednja se bo zagotovo prav tako znašla med nominirankami za oskarja, verjetno pa tudi Olivia Colman (Najljubša). Tu so še Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?),Emily Blunt (Mary Poppins se vrača), Yalitza Aparicio (Roma) in Elsie Fisher(Eighth Grade).

Za moško stransko vlogo bodo verjetno nominirani Mahershala Ali(Zelena knjiga), Adam Driver (Črni KKKlanovec), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?), Timothee Chalamet (Lepi fant)in morda še Sam Elliott (Zvezda je rojena), Sam Rockwell (Mož iz ozadja) ter Michael B. Jordan (Črni panter).