Pred premiero Melaniinega filma: 'Nihče še ni imel tolikšnega dostopa do nje'

Melania Trump in njen soprog, ameriški predsednik Donald Trump, se bosta premiere dokumentarnega filma, ki prikazuje življenje prve dame pred moževo zadnjo inavguracijo, udeležila v Washingtonu. Hkrati bodo film prvič predvajali tudi v Los Angelesu, New Yorku, San Franciscu in 16 drugih mestih po ZDA. Kot poroča Page Six, naj bi nekatere dvorane že bile razprodane, zanimanje za eno od teh pa je osemkrat preseglo pričakovanja.

Oglasi za dokumentarni film o Melanii Trump se vrtijo po 30 državah širom sveta. FOTO: Profimedia

Oglasna kampanja je potekala tudi v 30 državah po svetu, med njimi je oglas prikazan na strani katedrale Duomo v italijanskem Milanu in na londonskem Piccadilly Circusu. Predvajajo ga tudi na oglasnem panoju v Las Vegasu.

Melania Trump bdi tudi nad oglasno kampanjo za film. FOTO: Profimedia

Nekatere premiere bodo gostili prijatelji prvega ameriškega para, med njimi Bill White, ameriški ambasador v Belgiji. White in njegov mož, Bryan Eure, sta znana Trumpova podpornika, v času njegove kampanje pa sta bila med tistimi, ki so zanj zbrali največ sredstev. Imela naj bi tudi trdno vez z Melanio.

Dokumentarni film o življenju prve dame bo premiero v ZDA doživel 29. januarja. FOTO: Profimedia

"Vpletena je v vse, kar je povezano s filmom. V vsak televizijski oglas, vse oglasne panoje in kampanjo po 30 državah širom sveta. Nihče še ni imel tolikšnega dostopa do prve dame. V filmu prvič ljudem dovoli vpogled v srečanja in lokacije, kjer se mudi. To je brez primere." je o filmu povedal Marc Beckman, producent filma in Melaniin ekskluzivni višji svetovalec.