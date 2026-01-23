Naslovnica
Film/TV

Pred premiero Melaniinega filma: 'Nihče še ni imel tolikšnega dostopa do nje'

Washington, 23. 01. 2026 08.59 pred 23 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dokumentarni film o življenju prve dame bo premiero v ZDA doživel 29. januarja.

Premiera filma o Melanii Trump, ki spremlja življenje ameriške prve dame pred zadnjo moževo inavguracijo, bo 29. januarja potekala sočasno v 20 kinematografih v ZDA. Vabila za dogodek so že razposlali, dokumentarec pa bo dan pozneje na ogled tudi drugod.

Melania Trump in njen soprog, ameriški predsednik Donald Trump, se bosta premiere dokumentarnega filma, ki prikazuje življenje prve dame pred moževo zadnjo inavguracijo, udeležila v Washingtonu. Hkrati bodo film prvič predvajali tudi v Los Angelesu, New Yorku, San Franciscu in 16 drugih mestih po ZDA. Kot poroča Page Six, naj bi nekatere dvorane že bile razprodane, zanimanje za eno od teh pa je osemkrat preseglo pričakovanja.

Oglasi za dokumentarni film o Melanii Trump se vrtijo po 30 državah širom sveta.
Oglasi za dokumentarni film o Melanii Trump se vrtijo po 30 državah širom sveta.
FOTO: Profimedia

Oglasna kampanja je potekala tudi v 30 državah po svetu, med njimi je oglas prikazan na strani katedrale Duomo v italijanskem Milanu in na londonskem Piccadilly Circusu. Predvajajo ga tudi na oglasnem panoju v Las Vegasu.

Melania Trump bdi tudi nad oglasno kampanjo za film.
Melania Trump bdi tudi nad oglasno kampanjo za film.
FOTO: Profimedia

Nekatere premiere bodo gostili prijatelji prvega ameriškega para, med njimi Bill White, ameriški ambasador v Belgiji. White in njegov mož, Bryan Eure, sta znana Trumpova podpornika, v času njegove kampanje pa sta bila med tistimi, ki so zanj zbrali največ sredstev. Imela naj bi tudi trdno vez z Melanio.

Dokumentarni film o življenju prve dame bo premiero v ZDA doživel 29. januarja.
Dokumentarni film o življenju prve dame bo premiero v ZDA doživel 29. januarja.
FOTO: Profimedia

"Vpletena je v vse, kar je povezano s filmom. V vsak televizijski oglas, vse oglasne panoje in kampanjo po 30 državah širom sveta. Nihče še ni imel tolikšnega dostopa do prve dame. V filmu prvič ljudem dovoli vpogled v srečanja in lokacije, kjer se mudi. To je brez primere." je o filmu povedal Marc Beckman, producent filma in Melaniin ekskluzivni višji svetovalec.

Preberi še Slovenski kinematografi odštevajo do premiere filma Melania

Dodal je, da si prva dama želi, da gledalec dobi bogato, zelo stilizirano filmsko izkušnjo, ko si ogleda dokumentarec, zato bo ta predvajan zgolj v kinematografih. Prav zato sta celotno oglasno kampanjo zasnovala onadva in ne studio, kot je to običajno. "Vodi celotno kreativno stran kampanje za uporabniško izkušnjo," je še dodal Beckman.

melania trump film prva dama premiera dokumentarec donald trump
