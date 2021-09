Pred vrati je težko pričakovana premiera filma Ni čas za smrt

V londonski dvorani Royal Albert Hall je vse pripravljeno za premiero novega filma o agentu britanske tajne službe MI6 Jamesu Bondu, ki so jo zaradi epidemije covida-19 trikrat prestavili. V akciji z naslovom Ni čas za smrt bo agenta 007 petič in zadnjič upodobil Daniel Craig.

Pri nas si bomo Bonda lahko ogledali od 30. septembra, premiera pa obeta mnogo. V novem delu v režiji Caryja Jojija Fukunage se poleg Daniela Craiga vračajo igralci Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw in Jeffrey Wright, novi obrazi, ki se bodo pojavili v vohunski akciji, pa so Rami Malek, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch in Billy Magnussen. Scenarij so spisali Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge in Fukunaga.

Daniel Craig in Lea Seydoux v novem filmu Ni čas za smrt.

Ameriško filmsko podjetje Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), ki distribuira filme o agentu 007, in Universal Pictures upata, da bo filmska uspešnica pomagala privabiti obiskovalce v dvorane po vsem svetu. Zaradi več mesecev zaprtih kinodvoran med pandemijo so bile namreč predhodno načrtovane premiere – marca in novembra 2020 ter aprila letos – odpovedane. MGM, ki ga je letos za 7,6 milijarde evrov kupil velikan spletnega nakupovanja Amazon, za film, poln akcije, porabil 213 milijonov evrov.

Po besedah producentke Barbare Broccoli so prizore novega filma snemali na Norveškem, v Italiji in na Jamajki. V akciji se tajni agent James Bond umakne iz aktivne službe ter uživa mirno življenje na Jamajki. A njegov mir ne traja dolgo, saj ga njegov stari prijatelj Felix Leiter (Jeffrey Wright) iz CIE prosi za pomoč pri misiji reševanja ugrabljenega znanstvenika, ki pa se pozneje izkaže za veliko bolj zahrbtno, kot je bilo pričakovati. Najboljšega agenta pa vodi na sled skrivnostnega nasprotnika Safina – upodobil ga je Rami Malek – ki je oborožen z nevarno novo tehnologijo.

V Londonu je že za premiero že vse pripravljeno.

Lashana Lynch igra novo vohunko MI6, ki v misiji sodeluje z Bondom, Lea Seydoux pa se vrača kot Madeleine Swann, njegova ljubezen v filmu Spectre. Tematsko pesem za prihajajoči akcijski film sta napisala najstniška pop zvezda Billie Eilish in njen brat Finneas O'Connell. 53-letni igralec je Bonda prvič uprizoril leta 2006 v filmu Casino Royale, kjer je celo igral skupaj z britansko kraljico Elizabeto II. Sledili so filmi Kvantum sočutja (2008), Skyfall (2021) in Spectre (2015). Njegov peti film o karizmatičnem agentu, pa bo zanj, vse kaže, tudi zadnji.

Daniel Craig se od vloge tajnega agenta poslavlja.