Predpremiera Gospoda profesorja: Pred začetkom imamo malo treme

Ekipa ene najbolj gledanih slovenskih serij Gospod profesor se je zbrala in si skupaj ogledala predpremiero druge sezone, ki na VOYO sicer prihaja v četrtek, 2. februarja.

Jure Henigman, Tina Vrbnjak, Gojmir Lešnjak in vsi mlajši igralci, ki v seriji igrajo nadobudne dijake, so se zbrali v Cineplexxu, kjer so si predpremierno ogledali prvo epizodo druge sezone serije Gospod profesor. Serija je lani s prvo sezono navdušila tako mlade kot tudi stare in kot so povedali režiserji in igralci, so v zadnjem letu dobili nešteto vprašanj, kdaj se obeta nadaljevanje. In končno je napočil ta čas. 2. februarja na VOYO prihajata prvi dve epizodi druge sezone in potem vsak četrtek ena nova epizoda.

icon-expand Predpremiera druge sezone serije Gospod profesor. FOTO: Luka Kotnik

Na predpremieri so se družili tako ustvarjalci kot igralci serije, pred samim predvajanjem pa se je naša Ota Širca Roš pogovarjala s Tino Vrbnjak (ki igra profesorico Klavdijo), Juretom Henigmanom (ki igra profesorja Samota), z Gojmirjem Lešnjakom (ki igra profesorja Vojca), Vesno Ponorac (ki igra Rebeko), Bojanom Cvjetićaninom (ki igra Luko), Lovrom Zafredom (ki igra Nika), z režiserjem ter kreativnim producentom serije Borisom Bezićem in z direktorjem razvoja vsebin in VOD storitev Blažem Bezkom. V času snemanja tako prve kot druge sezone sta Tina in Jure, glavna lika serije, velikokrat delovala kot mentorja mlajšim igralskim kolegom. A Tina je skromno povedala, da se ji ne zdi, da sta bila mentorja kot taka, priznala pa je, da se je med njimi ustvarila lepa sinergija: "Izbrani so bili noro talentirani igralci, v bistvu profesionalci. Ko smo delali, sem jih lahko samo občudovala. Ne spomnim se, da bi ful svetovala in mentorirala, smo pa lepo sodelovali. Bili smo sodelavci in sodelavci si pomagajo. Res je bil užitek delati z njimi in izmenjava mnenje je bila nenehna." Jure Henigman pa je prav tako kot Tina, z nasmeškom na obrazu, povedal, da je kljub napornemu urniku na snemanju izjemno užival: "Ni bilo treba mentorirati, 'tamali' so že prav 'tavelki'. Se mi zdi, da ko sva bila midva s Tino tam cele dneve, so nama oni prinesli nov val energije." Pred začetkom predvajanja prve epizode druge sezone je o pričakovanjih spregovorila Vesna Ponorac, ena od igralk, ki igra dijakinjo gospoda profesorja Sama Demšarja: "Imam malo treme pred začetkom druge sezone. Zanima me, kako smo naredili, ampak verjamem, da smo dobro naredili."

