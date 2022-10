Predpremiera drugega dela filma Pr'Hostar: Maribor ni razočaral

Čeprav se je turneja predpremier drugega filma Pr' Hostar šele dobro začela, je ta že navdušil gledalce, ki so si ga uspeli ogledati, preden bo na ogled v kinih po vsej Sloveniji. To možnost so po Gorenjcih dobili Štajerci, Dejan Krupić pa je pred projekcijo v Mariboru povedal, da bo, če bo prišlo do tretjega nadaljevanja, ta najverjetneje nosil naslov Pr' Hostar koma , če ima drugi del podnaslov dva promila.

Dejan Krupić, ki je bil polne dvorane v Mariboru še posebej vesel, je sicer prepričan, da so povsod po Sloveniji ljudje enaki, razlikujejo se le po narečjih, prav zato pa film navdušuje vse Slovence, ne le tiste, ki prihajajo z Gorenjske. Ko se spominja, kako je prišlo do tega trenutka, da je na ogled že drugi del, pravi, da je bila pot pravljična, vse pa se je začelo s tem, da radi ustvarjajo kratke videe: "Potem pa je to samo raslo in prišlo do filma. Upam si reči, da je drugi del filma, se pravi druga zgodba s Hostarji, še bolj razdelana. Bila je zelo lepa pot."