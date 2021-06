Predpremiera serije Ja, chef: 'Delati s takšnimi igralci je velika čast'

Letošnji junij je rezerviran za ogled nove slovenske serije Ja, chef, ki z Jurijem Zrnecem na čelu obljublja obilico smeha in zabave. V času, ko nam je druženja onemogočila epidemija, je končno prišel trenutek, ko smo lahko gostili manjšo novinarsko konferenco, na kateri si je peščica izbranih lahko ogledala prvo epizodo težko pričakovane serije.

Serija Ja, chef, v kateri igrajo Jurij Zrnec, Katarina Čas, Klemen Janežič, Tjaša Železnik, Mario Ćulibrk, Bojan Emeršič in še mnogi drugi najbolj priznani slovenski igralci, na VOYO prihaja 17. junija. Producent Matjaž Stražišar, producentaIgor Gajič in Marko Naberšnik, programski direktor POP TV Branko Čakarmiš, glasbenik in producent Raay ter Jurij Zrnec so se udeležili novinarske konference, kjer so prisotnim in voditeljici Oti Širca Roš, ki je dogodek povezovala, povedali, kako poteka snemanje, kaj nas čaka v prvi sezoni kuharske VOYO poslastice in kako je potekalo sodelovanje z velikimi igralskimi imeni.

"Ta serija je za slovenske razmere sigurno nemajhen projekt. Dnevno sodelujem z okoli 60 ali 70 ljudmi in lahko povem, da je vsak član te ekipe zaslužen, da bomo lahko gledali, kar smo danes videli na predpremieri," je povedal Stražišar in dodal, da protikoronskim ukrepom in omejitvam niso dovolili, da delo ne bi teklo kot mora: "Ne, da se jih nismo držali, na to smo gledali samo kot na problem, ki smo ga vzeli v zakup in šli naprej."

Zalogaj, ki zahteva dva producenta Marko Naberšnik in Igor Gajič, producenta serije, vseskozi sodelujeta, si pomagata in skrbita, da je končni izdelek takšen, kot mora biti:"Dejstvo je, da je projekt zelo velik in potrebujeva drug drug drugega. Na epizodo je tam nekje med 30 in 35 prizorov, kar je ogromno. Sva duo, leva in desna roka, sva ena celota. Zalogaj je prevelik, za enega človeka. Poln snemalni dan je 12 ur. Že v prvi epizodi se vidi, da je veliko prizorov in cukrčkov. Če eden od naju ne snema tisti dan, pripravlja stvari za naslednji dan, ali je to scenografija ali kostumografija, tako da sva si res v oporo," je povedal Naberšnik, Gajič pa je k temu pristavil, da je sodelovanje s takšno ekipo, kot se je zbrala na tem snemanju, prava poezija: "Mislim da to, da delava s takimi igralci, velika čast in res je lepo z njimi delati. Oba si želiva, da prizori najprej 'štimajo' igralko in potem vse ostalo. Tukaj imava velik privilegij, da lahko prideva na snemanje in se vse poklopi. Vse 'štima', tako kot sva si zamislila."

Jurij Zrnec se bo predstavil v vlogi chefa Ljubota Bohinca.

Serija, začinjena s slovensko glasbo Posebnost serije je tudi ta, da so prizori v njej podprti s slovensko glasbo. Z glasbo, ki jo poznamo iz radiev. V prizore so vključene pesmi, ki so se zasidrale v slovensko glasbeno zgodovino in v naša srca. V samo prvem delu tako lahko slišimo pesmi Jana Plestenjaka, Modrijanov, Neishe, Tabu in zimzeleniOto Pester.

Da besedilo pesmi pristoji dotični sceni, je zaslužen eden in edini Raay. Velik zalogaj za eno osebo, a Raay pravi, da mu je sodelovanje pri takšnem projektu v veliko čast: "Sam sem tu v službi slike, v službi zgodbe in igralcev. Vesel sem tega izziva, da imamo možnost podpreti serijo tudi z izvorom slovenskega repertoarja. Veliko je novo narejenih pesmi, veliko je klasike. Vsa glasba, ki je izbrana iz slovenske zakladnice, je narejena za to, da podpre zgodbo in sliko," je povedal glasbeni producent in pojasnil, kako poteka njegovo delo: "Ko dobim že narejeno montažo grem čez prizore, vidim, kaj so režiserji in igralci hoteli prikazati in poskušam več različnih kombinacij, dokler tudi sam ne uživam in se smejim zraven. Sem vesel izziva in mi je čast biti del takšnega projekta."

Branko Čakarmiš