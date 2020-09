Predpremiero filma Prvič narazen predvajali kar sedemkrat v enem dnevu

V koronakrizi je zastala filmska industrija, ki kar nekaj časa ni sprostila novih filmskih naslovov, a se stvari obračajo na bolje. V mariborskem Mariboxu so med prvimi v Sloveniji dočakali predpremiero filma Prvič narazen, ki je težko pričakovano nadaljevanje velike uspešnice o ljubezni in strasti dveh mladostnikov. Zaradi korona ukrepov in velikega zanimanja so pripravili kar sedem projekcij v enem dnevu, ki si jih je skupaj ogledalo skoraj 500 ljudi, med njimi tudi znani Slovenci.