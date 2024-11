Predsednik žirije Berlinala 2025 bo režiser Todd Haynes

"Todd Haynes je nadarjen scenarist in režiser z impresivnim razponom - njegovo delo je slogovno raznoliko, a tudi značilno. Odkar je njegov prvenec Strup iz leta 1991 prejel nagrado teddy za najboljši gejevski oziroma lezbični film, je Berlinale spremljal in vzljubil njegovo filmsko delo. Presrečni smo, da bo predsednik mednarodne žirije naše 75. izdaje," so v sporočilu za javnost iz Berlina navedli besede direktorice Berlinala Tricie Tuttle .

Haynes je že skoraj 40 let eden najdrznejših in najizrazitejših filmskih ustvarjalcev ameriške kinematografije. Cenjen je zaradi svoje velike občutljivosti pri raziskovanju notranjih svetov tujcev in žensk ter zaradi fascinantnih raziskav spola in identitete, so še zapisali pri Berlinalu. Ob tem so dodali, da je njegova sposobnost ustvarjanja kompleksnih likov pritegnila številne najboljše igralce sveta.

"Zvezde, kot so Julianne Moore, Cate Blanchett, Rooney Mara, Kate Winslet, Anne Hathaway, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Christian Bale in Ewan McGregor, so v njegovih filmih upodobile kompleksne like. Filmi Todda Haynesa in njihovi igralci so bili nagrajeni na številnih mednarodnih filmskih festivalih," so še spomnili v Berlinu.

Mednarodno pozornost si je Haynes pridobil na začetku 90. let minulega stoletja kot pripadnik nove generacije ameriških režiserjev, ki jo je kritik B. Ruby Rich označil za New Queer Cinema, po filmu Daleč od nebes (2002), ki se ponaša s štirimi nominacija za oskarja, pa je postal stalnica ameriškega filmskega ustvarjanja.

Njegov celovečerni prvenec Poison je poleg nagrade teddy na Berlinalu prejel tudi veliko nagrado žirije na filmskem festivalu Sundance. Med njegove pomembne filme med drugim sodijo Žametne noči (1998), Bob Dylan: 7 obrazov (2007), za katerega je prejel veliko nagrado žirije v Benetkah, mini serija Mildred Pierce (2011), Carol (2015) in Kabinet čudes (2017).